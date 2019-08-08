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Didim-Leros seferleri başlıyor

Didim'de bulunan özel bir tur şirketi, Yunanistan'ın Kos Adası seferlerinden sonra Leros Adası'na da sefer düzenledi.

08.08.2019 11:49 Didim-Leros seferleri başlıyor
Didim'de bulunan özel bir tur şirketi, Yunanistan'ın Kos Adası seferlerinden sonra Leros Adası'na da sefer düzenledi.

Sezon boyunca sadece 2 defa olacak Leros Adası, seferleri 19 Ağustos ve 26 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Leros Adası seferleri D-Marin'den 11.00'de hareket ederken, geri dönüş için Leros Adasından 20.00'da hareket edecek.

Kos seferleri saatleri değişti

Didim Marina'dan her hafta Salı günü Yunanistan'ın Kos Adasına düzenlenen seferler 20 Ağustos ve 27 Ağustos tarihlerinde Marina'dan hareket saat 10.00'dan 08.00'e alırken, Kos Adasından dönüş saati 17.00 olarak belirlendi. - AYDIN

Yunanistan, Didim, Kos, Ekonomi

Kaynak: İHA

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