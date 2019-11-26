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Didim Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü kazada hayatını kaybetti

Didim Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Nezir Keskin, geçirdiği trafik kazasın sonucunda yaşamını yitirdi.

26.11.2019 16:12 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:17Didim Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü kazada hayatını kaybetti
Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Nezir , geçirdiği trafik kazasın sonucunda yaşamını yitirdi.

Didim'de daha önce birçok okulda öğretmenlik ve idarecilik yapan ve son olarak Didim Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevini yürüten Nezir Keskin İzmir'in Selçuk ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; Nezir Keskin, sabaha karşı İzmir'de lisede okuyan kızının okuluna bıraktıktan sonra Didim'e dönüş yolunda Selçuk ilçesinde bir kamyona arkadan çarptı. Kazada Keskin olay yerinde hayatını kaybederken, Emniyet ve savcılık incelemesinin ardından Keskin'in cansız bedeni İzmir Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Keskin'in ani ölümü Didim'de eğitim camiasını şoka sokarken, Keskin'in cenazesi Çarşamba günü Didim'de kalkması bekleniyor. - AYDIN

Keskin, Didim, Güncel

Kaynak: İHA

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