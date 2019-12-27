Haberler » Güncel » Didim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Davutlar MYO'ya ziyaret - Haber

Didim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Davutlar MYO'ya ziyaret

Didim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Davutlar Meslek Yüksekokulu'nu (MYO) ziyaret etti.

27.12.2019 10:41 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:46 Didim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Davutlar MYO'ya ziyaret
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Meslek Yüksekokulu'nu (MYO) ziyaret etti.

Yüksekokul Müdürü Dr. Öğ. Üyesi Aziz Bostan ve Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Erhan Coşkun, üniversiteleri ve bölümleri tanıma kapsamında gerçekleştirdikleri ziyarette öğrencilere, yüksekokul hakkında genel bilgiler vererek, Turizm ve Otel İşletmeciliği, İkram Hizmetleri ve Aşçılık programlarının içeriklerini tanıttı.

Yüksekokul konferans salonunda gerçekleşen bilgilendirme sonrasında öğrenciler, derslikleri, kütüphaneyi ve uygulama mutfaklarını gezdiler.

Gezi sonrası uygulama mutfağında hocalarımız tarafından hazırlanmış olan ikramlar öğrencilere sunuldu. - AYDIN

Anadolu Lisesi, Davutlar, Didim, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:28   Elazığ'da 4.9'luk deprem sonrası 16 artçı deprem meydana geldi - Haber
12:27   Tunceli'de kar yağışı, 161 köy yolu kapandı, iki ilçede taşımalı eğitime ara verildi - Haber
12:26   Aracını park ettiği yerden çıkaramayınca bu notu yazdı - Haber
12:26   Güvenlik korucularından maaş düzenlemesi talebi - Haber
12:26   Kütahya'da İmam Hatip Ortaokulları arası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması - Haber
11:25   Meteoroloji duyurdu: İstanbul'a hafta sonunda kar geliyor - Haber
11:13   Yüksekova kara gömüldü! İlçede okullar tatil edildi - Haber
11:03   Menderes Türel'in "kar maskeli şüpheli" ihbarı, polisi harekete geçirdi - Haber
10:18   Libya'da alıkonulan Türk gemiciler yaşadıklarını anlattı - Haber
10:13   Son dakika: Elazığ'da yarım saat içerisinde 4 deprem meydana geldi - Haber
27.12.2019 12:34:21