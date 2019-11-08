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Didim MYO'DA Fulbright Bursları semineri verildi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Didim Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen 'Meslek Yüksekokulu Öğrenim Bursu ile ABD'de Eğitim Semineri' yüksekokul konferans salonunda gerçekleşti.

08.11.2019 08:58 | Son Güncelleme: 08.11.2019 09:03 Didim MYO'DA Fulbright Bursları semineri verildi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Didim Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen 'Meslek Yüksekokulu Öğrenim Bursu ile ABD'de Eğitim Semineri' yüksekokul konferans salonunda gerçekleşti.

Fulbright Bursları tanıtımı kapsamında Fulbright Türkiye Komisyonu Üyesi Mevlüde Bakırcı, ABD'de eğitim almak isteyen öğrencilere burs olanakları ve ayrıntılarını anlattı. Fulbright'ın şu anda açık olan ve başvuru kabul eden bursları ile diğer programlar hakkında detaylı bilgiler aktaran Bakırcı, sunumunun başında Fulbright Eğitim Komisyonu'nu tanıttı.

Burs başvurularında dikkat edilmesi gerekenler ve burs çeşitleri konularında ayrıntılı bilgi veren Mevlüde Bakırcı, öğrencilerin sorularını cevaplayarak sunumuna son verdi.

FulbrightBursu ile 2018-2019 Akademik Yılında Didim Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören 3 öğrenci başvuru yapma hakkını elde etmiş, aralarından başarılı bulunan 1 öğrenci ABD'de Fulbright Eğitimi almıştı. - AYDIN

Amerika Birleşik Devletleri, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Didim, Güncel

Kaynak: İHA

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