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Didim polisinden aranan şüphelilere şok baskın

Aydın'ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 12 aranan şüpheliden 2'si tutuklandı.

09.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:38
Didim polisinden aranan şüphelilere şok baskın
Aydın 'ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 12 aranan şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Didim'de polis ekipleri, çeşitli suçlardan aranması olan şüphelilere yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Asayiş Grup Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda "karşılıksız çek, Alkol veya uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullanma, tehdit, hakaret, Cebir, Tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, basit yaralama, resmi belge düzenlemesinde yalan beyan, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak "gibi suçlardan S.D., F.A.Ö., T.Ö., M.Ö., E.C., A.Ü., A.E., E.Y., F.C., İ.B V.U. ve K.B. göz altına alındı. Gözaltına alınan 12 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından Adliyeye sevk edilirken şüphelilerden V.U. ve K.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 10 şüpheli ise mahkemece serbest bırakıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler : Aydın, Polis, Didim, 3. Sayfa
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