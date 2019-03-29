Didim Polisinden Uyuşturucu Denetimi

AYDIN (İHA) – Aydın
'ın Didim
ilçesinde, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü
KOM Grup Amirliğince yapılan yol uygulamalarında şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde bulunan H.A. ve K.Ö. isimli şüphelilerin yapılan üst aramasında K.Ö.'nün üzerinde 17.05 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. M.A. ve K.Ö. isimli şüpheliler, hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldı. - AYDIN
Polis, Aydın, Didim, 3. Sayfa
Kaynak: İHA