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Didim polisinden uyuşturucu tacirlerine şok baskın

Aydın'ın Didim ilçesinde emniyet güçleri uyuşturucu satıcıların göz açtırmadı.

24.11.2019 12:32 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:37Didim polisinden uyuşturucu tacirlerine şok baskın
'ın ilçesinde emniyet güçleri uyuşturucu satıcıların göz açtırmadı. Son olayda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 3 şüpheliye işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalara istinaden hedef adreste yapılan aramada; toplam 4.089 gram preslenmiş vaziyette Skunk maddesi, 897 adet yeşil sarı renklerde prada ibareli ectacy maddesi, 1.79 gram metamfetamin maddesi ile 1 Adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak K.K., M.S.Ö. ve E.Ç. isimli şahıslar gözaltına alınarak uyuşturucu madde ticareti suçundan adli işlem yapıldı. - AYDIN

Emniyet Müdürlüğü, Aydın, Didim, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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