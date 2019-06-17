17.06.2019 09:28
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Didim Rumeli Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneğine ziyaret

Didim Rumeli Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneğine ziyaret

Kuşadası Selanik Mübadilleri ve Rumeli Göçmenleri Derneği üyeleri, Didim Rumeli Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

Kuşadası Selanik Mübadilleri ve Rumeli Göçmenleri Derneği üyeleri, Didim Rumeli Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

Ziyarette yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Kuşadası Selanik Mübadilleri ve Rumeli Göçmenleri Derneği Başkanı Ahmet Altunsoy, diğer mübadil dernekleri ile ortak çalışmalar yapabileceklerini söyledi.
Didim Rumeliler Derneği Başkanı Başak Kamacı Budak da Kuşadası, Didim, Söke ve Selçuk'ta faaliyet gösteren mübadele derneklerinin ortak etkinlikler ve projelerde bir araya gelerek güç birliği yapmasını arzu ettiklerini söyledi.
Didimli Mübadil ailelerden toplanarak Mübadele Evi'nde sergilenen kullanım eşyalarının hikayeleri ve anıların paylaşıldığı ziyarette Kuşadası Mübadilleri Derneği, Didimli hemşerilerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.
Kaynak: AA
Kuşadası, Didim, Rumeli, Güncel

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