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Didim sağanak yağışa teslim oldu

Aydın'da dün akşam başlayan yağışlar kıyı kesimlerde etkili oldu.

25.09.2019 10:19Didim sağanak yağışa teslim oldu
Aydın'da dün akşam başlayan yağışlar kıyı kesimlerde etkili oldu. Didim'de sağanak yağış sonrası bazı iş yerleri sular altında kaldı. Yağmur suyu nedeniyle bir otomobil denize sürüklendi. İlçede kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Sabaha karşı şiddetini arttıran yağışlar nedeniyle Altınkum bölgesinde bodrum katlar sular altında kaldı. Sabah iş yerine gelen pek çok esnaf iş yerlerini sular altında görünce itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bazı vatandaşlar ise kendi çabaları ile su basan iş yerlerini temizlemeye çalıştı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesi'ne bağlı ekipler su basan iş yerlerinin tahliyesi için çalışma başlattı. Bu arada park halindeki bir otomobil, park edildiği yerden yerden yağmur suları ile denize sürüklendi. Bölgede kurtarma çalışmaları devam ediyor. - AYDIN

Altınkum, Aydın, Didim, Güncel

Kaynak: İHA

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