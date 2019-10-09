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Didim TOKİ kavşağında feci kaza2 yaralı

Aydının Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı.

09.10.2019 15:41Didim TOKİ kavşağında feci kaza2 yaralı
Aydının Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kaza sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza; Didim TOKİ Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Söke-Bodrum karayolunda seyir halinde olan özel bir firmaya ait 45 K 9555 plakalı yolcu otobüsü ile Sacid Özerol yönetimindeki 34 TT 9147 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Otomobil sürücüsü Sacid Özerol ile araçta bulunan eşi Aynur Özerol ağır yaralı olarak ambulanslarla Söke Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebiyle yol kısa süreli trafiğe kapanırken, Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Didim, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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