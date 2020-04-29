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Didim Triatlon yarışları Eylül ayına ertelendi

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında yapılan ve 2020 yılında Mayıs ayında yapılması planlanan Didim Triatlon-Aquatlon Türkiye Şampiyonası yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Eylül ayına ertelendi.

29.04.2020 10:38 | Son Güncelleme: 29.04.2020 10:38
Didim Triatlon yarışları Eylül ayına ertelendi
Geçtiğimiz yıl Haziran ayında yapılan ve 2020 yılında Mayıs ayında yapılması planlanan Didim Triatlon-Aquatlon Türkiye Şampiyonası yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Eylül ayına ertelendi.

Türkiye Triatlon Federasyonu ve Didim Belediyesi organizasyonunda gerçekleştirilen Didim Triatlonu yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Eylül ayına ertelendi. Konuyla ilgili olarak yazılı açıklama yapan Türkiye Triatlon Federasyonu başkanı Bayram Yalçınkaya, 9-10 Mayıs 2020 tarihlerinde düzenlenmesini planladıklarını yarışların, Didim belediyesi ile yapılan görüşmeler neticesinde 5-6 Eylül tarihine alındığını açıkladı.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ise Türkiye Triatlon Federasyonu, işbirliğiyle son 3 yıldır düzenli olarak gerçekleştirdikleri yarışların korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelemek zorunda kaldıklarını ifade ederek; "Bu yarışmalar hem ilçemizin tanıtımına hem de turizm sezonunun erkene alınması noktasında Mayıs ayı yada Haziran ayında yapıyorduk. Bu sene ise virüs sebebiyle eylül ayına erteledik. İnşallah Eylül ayına kadar bu salgınının kontrol altına alınması ve hayatın normal akışına dönmesinden sonra bu yarışları yine gerçekleştirmek istiyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Didim, Eylül, Spor, Haber
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