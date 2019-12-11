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Didim ve Kuşadası'nda sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkisini gösteren sağanak yağış dolayısıyla trafikte aksamalar yaşandı.

11.12.2019 18:21 | Son Güncelleme: 11.12.2019 18:23
'ın ilçesinde etkisini gösteren sağanak yağış dolayısıyla trafikte aksamalar yaşandı.
İlçede öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak dolayısıyla Otogar, Köprülü Kavşak ve Ticaret Odası mevkilerinde yollarda su birikintileri oluştu.
Ticareti Odası önünde yabancı bir otomobil mahsur kaldı.
Araç, bölgeye yönlendirilen itfaiye ve polis ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.
Sağanak etkisini yitirirken bölgeye aralıklarla yağmur yağıyor.
Aydın'ın ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede etkili olan sağanak dolayısıyla Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Caddesi'nde su birikintileri oluştu.
Bazı noktalarda su birikintilerinin fazla olmasından dolayı trafikte aksama yaşandı.
Sağanağın durduğu ilçede yağışın akşam saatlerinde devam edeceği öğrenildi.
Didim ve Kuşadası'nda sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kuşadası, Didim, Aydın, Güncel

Kaynak: AA


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