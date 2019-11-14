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Didimli liselilerden Iğdır'lı öğrencilere bağış

Aydın'ın Didim İlçesinde lisesi öğrencileri, Iğdır'da öğretmenlik yapan okulun eski mezununun yardım talebine kayıtsız kalmayarak hazırladıkları yardım paketlerini gönderdi.

14.11.2019 10:12 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:17Didimli liselilerden Iğdır'lı öğrencilere bağış
Aydın'ın İlçesinde lisesi öğrencileri, 'da öğretmenlik yapan okulun eski mezununun yardım talebine kayıtsız kalmayarak hazırladıkları yardım paketlerini gönderdi.

Didim Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi öğrencileri anlamlı yardım talebine kayıtsız kalmadı. 2010-2011 yılında okuldan mezun olan ve okul öncesi öğretmeni olarak Iğdır'ın Tuzluca ilçesi Kamışlı ilkokulu anasınıfı öğretmeni olarak görev yapan Esra Yalçın'ın yardım talebine kayıtsız kalmadı. Okul idaresi ve okul öğrencilerinin hazırladıkları yardım paketleri İlçe Kaymakamı Mehmet Türköz'ün de katılımıyla Iğdır'a gönderildi.

Okul yönetimi ve öğrencilerine duyarlılıkları için teşekkür eden Kaymakam Türköz, Türk insanının yardım sever ve kadir şinaslığını bu tür durumlarda ortaya koyduğunu belirtti. - AYDIN

Didim, Iğdır, Güncel

Kaynak: İHA

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