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Didimspor transferde dolu dizgin

Aydın Süper amatör liginin yeni ekiplerinden Didimspor transferleri tüm hızıyla sürdürüyor.

22.07.2019 16:54 Didimspor transferde dolu dizgin
Aydın Süper amatör liginin yeni ekiplerinden Didimspor transferleri tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı siyahlı ekip 2 iç 2'de dış olmak üzere 4 futbolcu ile anlaştı.

Aydın Süper Amatör ligine iyi bir başlangıç yapmak isteyen Didimspor iç ve dış transferdeki hareketlilik devam ediyor. Sarı Siyahlı ekip son olarak geçen yıl ki şampiyon kadroda yer alan Bedirhan Kayurtaş ve Gencebay Alabaş ile yeniden anlaştı.

Diğer yandan ise sarı siyahlı ekip son olarak Kuşadasıspor'da oynayan kaleci Sinan Kansun ile Kütahya BAL ekiplerinde Çamlıcaspor'da oynanan stoper Muhammet Erginsoy'u kadrosuna kattı.

Genel Kaptan Özkan Caymaz genç ve yetenekli oyunları kadrolarına kattıklarını belirterek, Didimspor'u şampiyonluğa taşıyacak futbolcularla sezona hazırlandıklarını dile getirdi. - AYDIN
Kaynak: İHA
Aydın, Spor

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