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Dıdyma markalı ürünler İzmir'de satışa sunuldu

Didim Belediyesi tarafından üretilen Dıdyma markalı ürünler Didim sınırlarını aşmaya devam ediyor.

30.12.2019 15:39 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:44 Dıdyma markalı ürünler İzmir'de satışa sunuldu
Belediyesi tarafından üretilen Dıdyma markalı ürünler Didim sınırlarını aşmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin kuruluşu Halk Ege Et, "Kaliteli, güvenilir, hijyenik ve ekonomik yerli et" sloganıyla Aydın dışındaki ilk şubesini Buca'da açılırken, şubede Dıdyma markalı ürünler de satışa sunuldu.

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay'ın göreve gelir gelmez Didim Belediyesi bünyesinde kurdurmuş olduğu Akköy Tıbbi Aromatik bitkiler ve süs bitkileri fidanlığında üretilen Nane, Kekik, Biberiye, Melisa, Defne, Kantaron gibi bitkilerden elde edilen aromatik yağları ve Delice Zeytin yağları Didyma markası altında toplanarak satışa sunulmuştu. Didyma markalı ürünler İzmir'in Buca ilçesi Menderes Caddesi'ndeki açılan Halk Ege Et'te et ürünlerinin yanı sıra İzmir, Tunceli ve Aydın'dan kooperatiflerin ve birliklerin ürünleri ile birlikte yer alıyor.

Halk Ege Et'in İzmir şubesinde İzmir'in Güreli Mahallesi ve Bademli Mahallesi'nden süt ürünleri, Tunceli Ovacık Kadın Girişimi, Yenipazar Kadın ve Tunceli Pülümür Tarımsal Kalkınma kooperatiflerinin de ürünlere markette yer veriliyor. Markette Didim Belediyesi'nin Dıdyma ve Germencik Belediyesi'nin INYA markalı ürünleri de yer alıyor. - AYDIN

Didim Belediyesi, Aydın, Didim, İzmir, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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