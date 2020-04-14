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Diego Angelo aileleri mutlu etti

- Diego Angelo aileleri mutlu etti Kayserispor'un Brezilyalı oyuncusu Diego Angelo, başlattığı yardım kampanyasıyla ihtiyaç sahibi ailelere erzak ulaştırdı.

14.04.2020 18:48 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:50
- Diego Angelo aileleri mutlu etti
KAYSERİ - Kayserispor 'un Brezilyalı oyuncusu Diego Angelo, başlattığı yardım kampanyasıyla ihtiyaç sahibi ailelere erzak ulaştırdı.
Kayserispor'un devre arasında Antalyaspor 'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı tecrübeli futbolcu Diego Angelo, başlattığı yardım kampanyası ile ihtiyaç sahibi ailelere erzak ulaştırdı. Diego, geçtiğimiz günlerden sosyal paylaşım sitesinden yaptığı sarı saçlı fotoğrafını paylaşıp, saçlarını sarıya boyatarak fotoğrafını gönderen her kişi için 5 aileye yardım yapma sözü vermişti. Digeo Angelo, Antalyaspor'da top koşturan Chico Grando ile birlikte aileleri mutlu etti.
Diego Angelo, "Öncelikle tanrıya bu muhteşem günü bize yaşattığı için minnettarız. Akabinde saçını boyayıp kampanyaya maddi destekte bulunan, bize olumlu mesajlar yollayan ve destekleyen herkese sonsuz teşekkürler. Toplamda yüzde 80'i Türkiye ve yüzde 20'si Brezilya'da olmak üzere 250'nin üzerinde aileye maddi destekte bulunduk. Bu kampanyadaki amacımız kendimizi ön plana çıkarmaktan ziyade birleştiğimiz zaman dünyayı nasıl değiştirebileceğimizin mesajını vermekti. Bu süreçte elimizden gelen her şeyi yapıp birçok aileyi sevindirmeyi hedefledik. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Bu inancı sevgiyi ve birlikteliği hep birlikte paylaşalım. Hep birlikte bu korona virüsü yeneceğiz" şeklinde konuştu. Diego Angelo aileleri mutlu etti

Kaynak: İHA

Etiketler: Diego Angelo, Antalyaspor, Kayserispor, Spor
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