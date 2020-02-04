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Diego Angelo ilk maçına çıktı

Hes Kablo Kayserispor'un Antalyaspor'dan transfer ettiği Brezilyalı futbolcu Diego Angelo ilk kez forma giydi.

04.02.2020 08:44 | Son Güncelleme: 04.02.2020 08:49Diego Angelo ilk maçına çıktı
Hes Kablo 'un Antalyaspor'dan transfer ettiği Brezilyalı futbolcu Diego Angelo ilk kez forma giydi.

Hes Kablo Kayserispor'un kadrosuna son kattığı Diego Angelo, Sarı-Kırmızılı takımla ilk maçına Galatasaray karşısında çıktı. İlk onbirde sahaya çıkan Brezilyalı futbolcu, doksan dakika forma giydi.

İlk maçına olmasına rağmen iyi bir performans ortaya koyan tecrübeli futbolcu "Galatasaray maçına puan alabilmek umuduyla çıktık. Ancak mağlup olduk. Artık önümüzdeki son derece kritik 5 maç var. Bunları kazanmak ve kümede kalmak adına tehlike bölgesinden çıkmak istiyoruz" dedi. - KAYSERİ

Diego Angelo, Kayserispor, Hes Kablo, Spor

Kaynak: İHA

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