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Diego Carlos'un FC Nantes Formasıyla En İyi Anları

2016 yaz arasında FC Nantes'in Portekiz ikinci lig ekibi Estoril'den transfer ettiği Diego Carlos'un Fransız ekibin formasıyla geçirdiği en iyi anları sizler için derledik. Brezilyalı stoper FC Nantes formasıyla 108 maça çıkıp, 4 gole imza attı.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
2016 yaz arasında FC Nantes'in Portekiz ikinci lig ekibi Estoril'den transfer ettiği Diego Carlos'un Fransız ekibin formasıyla geçirdiği en iyi anları sizler için derledik. Brezilyalı stoper FC Nantes formasıyla 108 maça çıkıp, 4 gole imza attı. Diego Carlos'un FC Nantes Formasıyla En İyi Anları

Kaynak: Dugout

Etiketler : Spor

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