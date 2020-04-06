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Diego'dan Yardım kampanyası

Hes Kablo Kayserispor'un defans oyuncusu Diego Angelo, saçlarını sarıya boyatan her kişi için 5 aileye yardım yapacağını duyurdu.

06.04.2020 16:41 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:41
Diego'dan Yardım kampanyası
Hes Kablo Kayserispor 'un defans oyuncusu Diego Angelo, saçlarını sarıya boyatan her kişi için 5 aileye yardım yapacağını duyurdu.

Sosyal paylaşım sitelerinden Instagram'daki hesabından sarı saçlı fotoğrafını paylaşan Hes Kablo Kayserispor futbolcusu Diego Angelo, saçlarını sarıya boyatıp fotoğrafını gönderen her kişi için 5 aileye yardım yapma sözü verdi.

Diego Angelo paylaşımında, "Sevgili Arkadaşlar, sizi bu meydan okumaya davet ediyoruz. Yapmanız gereken ise çok basit. Saçınızı Sarıya boyamak. DM'den bana bu yeni halinizin fotosunu yollamak. Benim paylaştığım yeni saç stili fotoğrafına benzemeli. Bu meydan okumaya katılan ve fotoğrafını paylaşan her kişi için 5 aileye yardım yapacağım. Hep birlikte bu Corona Virus'ü yenelim" cümleleri kurdu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Diego Angelo, Kayserispor, Hes Kablo, Spor
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