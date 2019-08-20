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Diego Forlan, Cristiano Ronaldo ile David Beckham'ı kıyasladı

Geçtiğimiz günlerde futbolu bırakan Diego Forlan, Cristiano Ronaldo'yu yerden yere vurdu. Forlan, "Cristiano hep aynanın yakınında olmak isterdi. Tüm günü aynaya bakarak geçirirdi. Beckham ise öyle değildir." dedi.

20.08.2019 17:10
Diego Forlan, Cristiano Ronaldo ile David Beckham'ı kıyasladı

Uruguay'ın efsane futbolcularından Diego Forlan, Fox Sports Radyo'ya çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"AYNANIN KARŞISINDA ÜSTÜNÜ DEĞİŞTİRİRDİ"

Ronaldo ile David Beckham'ı kıyaslayan Forlan, "Ronaldo soyunma odasında benmerkezciydi, Beckham ise öyle değildir. Cristiano hep aynanın yakınında olmak isterdi. Tüm günü aynaya bakarak geçirirdi. Aynanın karşısında üstünü değiştirirdi, muazzam." dedi.

15 YIL ÖNCE BİRLİKTE OYNAMIŞLARDI

Diego Forlan ile Cristiano Ronaldo, 2003-2004 sezonunda Manchester United'da forma giymişti.

Diego Forlan, Cristiano Ronaldo ile David Beckham'ı kıyasladı

Cristiano Ronaldo, David Beckham, Diego Forlan, Spor

YORUMLAR (3)
BLK: Gündem de olma çabası sadece
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GARİBANİMPARAYOK: sen kim ronaldo kim
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DODO: kıskançlığın bu kadarı valla pes
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