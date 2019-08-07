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Diego Forlan futbolu bıraktı

Transfer dönemlerinde adı birçok kez Türk takımları ile anılan ve 2011 yılında da Galatasaray'a gelmeye çok yakın olan Uruguaylı futbolcu Diego Forlan, 40 yaşında aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.

07.08.2019 12:02 Diego Forlan futbolu bıraktı

Uruguaylı futbolcu Diego Forlan, aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Forlan, 21 yıllık futbolculuk kariyerini bitirmek için karar aldığını belirterek, herkese teşekkür etti.

Kariyerine Arjantin'in Independiente takımında başlayan 40 yaşındaki futbolcu, Manchester United, Villarreal, Atletico Madrid, Inter, Internacional, Cerezo Osaka, Penarol, Mumbai City ve Kitchee ekiplerinde forma giydi.

19 YILLIK MÜTHİŞ KARİYER

19 yıllık futbolculuk kariyerinde toplam 582 resmi müsabakaya çıkan Forlan, 221 kez rakip fileleri havalandırırken, 74 kez de arkadaşlarına asist yaptı. Uruguay Milli Takımı'nın de değişilmez isimlerinden olan Diego Forlan, burada da 112 karşılaşmada 36 kez gol sevinci yaşadı.

Transfer dönemlerinde de adı birçok kez Türk takımları ile anılan Forlan için Galatasaray 16 Haziran 2011 tarihinde oyuncu ile görüştüğünü Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirmiş fakat görüşmeler olumsuz sonuçlanmıştı.

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Diego Forlan, Spor

Kaynak: İHA

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