Haberler» Spor» Haber

Diego Forlan futbolu bıraktı

Uruguaylı futbolcu Diego Forlan, kariyerini noktaladı.

07.08.2019 12:05 Diego Forlan futbolu bıraktı
Uruguaylı futbolcu Diego Forlan, kariyerini noktaladı.
Kararını sosyal medya hesabından duyuran 40 yaşındaki oyuncu, "21 yılın ardından profesyonel kariyerime son veriyorum. Mükemmel hatıra ve duygularla dolu bir dönem kapanıyor fakat yenisi başlıyor." ifadelerini kullandı.
Kariyerine Independiente takımında başlayan Forlan, Manchester United, Atletico Madrid, Villarreal ve Inter gibi dünyanın önde gelen takımlarında forma giydi.
Yıldız futbolcu, Manchester United ile Premier Lig ve Federasyon Kupası, Atletico Madrid ile de UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupa zaferleri yaşadı.
Uruguay Milli Takımı'nın formasını 112 kez giyen Forlan, 36 kez rakip fileleri havalandırdı.

Manchester United, Diego Forlan, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
12:42   Elazığ Belediyespor Gökhan Aydaş'la yeniden anlaştı
12:40   Elazığ'daki sahalar incelendi
12:38   "Okçulukta dünya sıralamasında ilk beşteyiz"
12:35   Elazığ Gençlik Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren oldu
12:33   Sanayi Esnafspor'da yeni sezon çalışmaları sürüyor
12:33   Sırbistan'a giden uçağın Malatyalı pilotundan alkış alan anons
12:25   Mehmet Özcan için rekabet kızışıyor