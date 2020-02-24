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Diego Lugano, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini kılık değiştirerek tribünden izledi

Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden Diego Lugano, Galatasaray derbisini kılık değiştirerek taraftarlarla beraber izledi. Sarı lacivertlilerin Uruguaylı eski yıldızı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşınca gerçek ortaya çıktı.

24.02.2020 14:22 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:27

Süper Lig'in 23. haftasında Kadıköy'de 'yi 21 yıl sonra 3-1 mağlup ederek tarihi seriye son verdi. Daha önce bir çok kez Galatasaray derbisi oynayan sarı lacivertlilerin unutulmaz defans oyuncusu Diego Lugano mücadeleyi tribünden takip etti.

Tanınmamak için kılık değiştirerek taraftarların arasına karışan Lugano sakal, bere ve gözlük takarak kale arkası tribününe gitti.

KILIK DEĞİŞTİRİNCE KİMSE TANIMADI

Futbolu bıraktıktan sonra Sao Paulo Kulübü'nde yönetici olarak görev yapan Lugano'yu kılık değiştirdiği için sarı lacivertli tribünlerde kimse tanımadı.

39 yaşındaki Uruguaylı isim maçın ardından görüntüleri ve fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşınca gerçek ortaya çıktı.

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Diego Lugano, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini kılık değiştirerek tribünden izledi

Diego Lugano, Galatasaray, Fenerbahçe, Lugano, Spor


HABER YORUMLARI (5)
SNEİJDER:Bayramın kutlu olsun Volkan demirel
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6 2
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ZİYAA:Hahaha. . Helal, Lugano!
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COŞKUN ÇAKIROĞLU:Şimdi kabahati buna bulur koyun ali uğursuzluk getirdi diye:)))
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VİPEOUT:Sende ağladın mı lan, doğru söyle :)))
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12 11
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ANTİ ARAP:Önce Türkçe konuşmayı öğren, sığır.
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14 7
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