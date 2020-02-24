Diego Lugano, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini kılık değiştirerek tribünden izledi

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray Kadıköy'de Fenerbahçe 'yi 21 yıl sonra 3-1 mağlup ederek tarihi seriye son verdi. Daha önce bir çok kez Galatasaray derbisi oynayan sarı lacivertlilerin unutulmaz defans oyuncusu Diego Lugano mücadeleyi tribünden takip etti.

Tanınmamak için kılık değiştirerek taraftarların arasına karışan Lugano sakal, bere ve gözlük takarak kale arkası tribününe gitti.

KILIK DEĞİŞTİRİNCE KİMSE TANIMADI

Futbolu bıraktıktan sonra Sao Paulo Kulübü'nde yönetici olarak görev yapan Lugano'yu kılık değiştirdiği için sarı lacivertli tribünlerde kimse tanımadı.

39 yaşındaki Uruguaylı isim maçın ardından görüntüleri ve fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşınca gerçek ortaya çıktı.