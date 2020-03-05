Diego Maradona Filmi

Efsanevi futbolcu Diego Armando Maradona Franco’nun hayat hikayesini konu edinen belgeselde, Arjantinli futbolcunun özel hayatı ve futbol kariyerine odaklanılıyor. Maradona, 1980’lerde pek bir işlevi olmayan Napoli
takımı için seçilir. Bu seçim, takım için önemli bir adımdır. Taraftarların sevgisini kazanmayı başaran Maradona, kısa sürede kariyerinde hızla ilerler. Kariyerinin zirvesine ulaştığında ise o artık futbol tarihinin efsane isimlerinden biri haline gelir. Maradona’nın yoksullukla başlayan hayatı, futbolda zirveye ulaşması ve özel hayatındaki çalkantıların anlatıldığı belgeselde, daha önce hiçbir yerde gösterilmemiş arşiv görüntülerine yer veriliyor.Yönetmen:
Asif KapadiaFilmin Türü:
BelgeselOrijinal Adı:
Diego MaradonaYapımcı Firma:
Belge FilmYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
İngiltereOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
120 dk.Dağıtıcı Firma:
KendaVizyon Tarihi:
01.01.2070 Diego Maradona Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.