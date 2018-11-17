Diego Reyes Direkten Döndü! Galatasaray...

Fenerbahçe
'de Cocu
'dan görevi devralan Erwin Koeman'ın forma şansı vermediği Diego Reyes ile ilgili yeni bir gerçek gün yüzüne çıktı. Meksikalı savunmacının sarı-lacivertli ekibe gitmeden önce Galatasaray
'a teklif edildiği öğrenildi. İşte perde arkası...
Transfer döneminde eski oyuncusu Denayer
'i tekrar kiralamaya uğraşan ancak sonuç alamayan sarıkırmızılı kulübe, menajerler tarafından Porto
'nun sözleşmesini uzatmadığı Diego Reyes önerildi. Fatih Terim
ve yardımcıları, 26 yaşındaki stoper için hazırlanan özel videoları izlediler. Bedava olmasına rağmen Reyes 'yetersiz' bulundu ve transfere onay çıkmadı.
YILLIK 1.5 MİLYON EURO ALIYOR
Reyes'in menajerleri daha sonra Fenerbahçe ile temasa geçti ve sportif direktör Comolli transferi bitirdi. Bonservisi elinde olarak F.Bahçe
'ye gelen Diego Reyes, 2020 yılına kadar sözleşme imzaladı. Tecrübeli futbolcu yıllık 1.5 milyon Euro kazanıyor.
İLLALLAH DEDİRTTİLER!
Konyaspor
maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, dün Metin Oktay
Tesisleri'nde 21 yaş altı takımı ile antrenman maçı yaptı. A takım, 70 dakika üzerinden oynanan müsabakayı 2-1 kazanırken, Sinan Gümüş
, ilk yarıda sağ üst arka adale grubundan sakatlandı. 24 yaşındaki futbolcunun durumu bugünkü tetkiklerin ardından netleşecek. Son dönemlerde sakatlıklardan ağzı yanan Aslan'a, günün ikinci kötü haberi Belhanda
'dan geldi. Fas- Kamerun
mücadelesinde sakatlanan Cimbom
'un 10 numarası, oyuna devam edemedi ve sahayı sedyeyle terk etti.
TAHKİM HAFTAYA KALDI
Porto,Fatih Terim,Fenerbahçe,Galatasaray
G.Saray-F.Bahçe derbisindeki olayların ardından PFDK
'nın verdiği cezalarla ilgili iki kulüp de Tahkim Kurulu
'na itiraz dosyalarını sundu. Ancak başvuruların Tahkim'in perşembe günü yaptığı toplantı saatine yetişmemesinden dolayı itirazların görüşülmesinin 22 Kasım Perşembe gününe kaldığı bildirildi.
17 Kasım 2018 Cumartesi 12:55