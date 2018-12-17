Digilogue, Türkiye'nin Dört Bir Yanından Genç Sanatçıları Destekliyor

20-23 Aralık 2018 tarihleri arasında, 20 farklı şehirdeki 30 üniversiteden 94 yeni nesil sanatçının 105 yapıtı, Galata Rum Okulu'nda sanatseverlerle buluşuyor. Digilogue Future Tellers'18 kapsamında yürütülen BASE Camp'de "Arda Yalkın ile Dijital Görüntü Üretimi" atölyesine katılan 5 yeni nesil sanatçının işi de BASE'de sergileniyor.

"Karışık Gerçeklikler, Kentselleşme, Mimarı ve Yaşadığımız Gerçeklik Alanı Olarak: EV"

başlığında yer alacak sergide; 5 sanatçının 4 işi sergileniyor. Eserlerde; yer işgal etmenin fiziki gerçeklik ötesinde kurgulanan hikaye örgüsü, dijital araçlar kullanarak tasvir ediliyor.

Digilogue, aynı zamanda sanat dünyasının değerli isimlerini ağırlayan BASE Talks konferans programında, bir oturumu da sahipleniyor.

Digilogue eş sponsorluğundaki yeni nesil sanatçı platformu BASE, bu yıl Derya Yücel küratörlüğünde resim, seramik, video, heykel, yerleştirme, fotoğraf, baskı, cam ve grafik tasarımı gibi pek çok farklı sanat dalından yapıtlara ev sahipliği yapıyor. 20-23 Aralık tarihleri arasında Galata Rum Okulu'nda gerçekleşecek BASE, 94 farklı sanatçıdan 105 eseri sanatseverlere sunuyor.

Karışık Gerçeklikler, Kentselleşme, Mimarı ve Yaşadığımız Gerçeklik Alanı Olarak: EV

Digilogue, "Açık Kaynak" hareketini odağına alan Future Tellers'18 kapsamında BASE ile beraber yürüttüğü atölye programına katılan 7 sanatçının ürettikleri arasından seçilen 4 eseri Galata Rum Okulu'nda sergiliyor. Kişisel/tensel (ev), paylaşılan (kamusal, kentsel) ve tefsir edilmiş (yeni gerçeklik kurguları, akli platformlar) alanları dijital araçlar üzerinden inceleyen Selmin Çalışkan, Erdem Marangoz, Kübra Gürleşen, Beste Kopuz ve Hamza Kırbaş'ın yapıtları 20-23 Aralık tarihleri arasında Digilogue'un BASE içindeki alanında sanatseverlerle buluşuyor. Atölye sonucunda ortaya çıkan dört eserde; mecranın eğilimi ve mizacı sorgulanırken dijital platformlar sayesinde mekanların eleştirel sanat alanına dönüşümü de gözlemlenebiliyor.

Kaynak: Bültenler