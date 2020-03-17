Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna Filmi
Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
17.03.2020 12:57 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:57
Çok sevilen Pokemon çizgi dizilerinin yeni bir beyaz perde uyarlaması olan film in yönetmenliğini Tomohisa Taguchi yaparken senaryosunu ise Akiyoshi Hongo'nun kitabından Akatsuki Yamatoya kaleme almış.
Yönetmen: Tomohisa Taguchi
Senaryo: Akiyoshi Hongo, Akatsuki Yamatoya
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna
Yapımcı Firma: Toei Animation
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Japonya
Orijinal Dili: Japonca
Filmin Süresi: 65 dk.
Dağıtıcı Firma: Toei Animation
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
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Yönetmen: Tomohisa Taguchi
Senaryo: Akiyoshi Hongo, Akatsuki Yamatoya
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna
Yapımcı Firma: Toei Animation
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Japonya
Orijinal Dili: Japonca
Filmin Süresi: 65 dk.
Dağıtıcı Firma: Toei Animation
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com
Etiketler : Aydın Doğan Vakfı, Sinema
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