Digital Tüketim Trendleri Korona Virüs Etkisi

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Tüm endüstrilerin etkilendiği bu vaka da Cimri.com özelinde tüketici davranışındaki değişikliklerin yiyecek stoklama, kişisel hijyeni koruma, bitkisel besin desteklerine yönelme, evde vakit geçirmeyi eğlenceli hale getirme, dışarıya bağımlılığı azaltarak evde yaşamı destekleyen kategoriler dikkat çekiyor.

Cimri.com'da artışta ve düşüşte olan kategorilerimizi inceledik.

Elektronik kategorisinde evde yaşamı destekleyen ürünler arasında; ekmek yapma makinesi, su arıtma cihazı, hava temizleme ve nemlendirme cihazları

Süpermarket kategorisinde uzun ömürlü stoklanabilir gıdalar ve temizlik ürünleri dikkat çekiyor. Çamaşır deterjanı, temizlik gereçleri, sıvı yağ ve margarin, tuvalet kağıdı, makarna ve şehriye kategorileri yükselişte.

Sağlık, bakım ve kozmetik kategorisinde kişisel hijyen ve bitkisel besin destekleri artış gösteriyor. Bağışıklık güçlendirici vitaminler arasında pharmaton, sambucol ve omega3, el temizliği ve hijyen arasında; sabun, kolonya, ağız gargarası kategorileri yer alıyor.

Evde vakit geçirmeyi keyifli hale getirecek kategoriler arasındaoyun konsolları, playstation 4 ps4 oyunları, tablet, yetişkinler için oyunlar, fitness ekipmanları kategorilerinde artış görüyoruz.

İlgili verilerin detaylı bilgilerini sizler için hazırladığımız infografikte bulabilirsiniz.