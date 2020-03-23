Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› advertorial ››Digital Tüketim Trendleri Korona Virüs Etkisi - Haberler

Digital Tüketim Trendleri Korona Virüs Etkisi

Son günlerde Korona Virüs sebebiyle tüketicilerin dijital tüketimi arttı. Ekonomide bir durağanlık gözlemleneceği öngörülürken, Cimri.com'da incelediğimiz dijital veriler bize e-ticaret ziyaretçi sayılarında ciddi artış olduğunu gösteriyor.

23.03.2020 12:40 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:40
ilandırDigital Tüketim Trendleri Korona Virüs Etkisi

Tüm endüstrilerin etkilendiği bu vaka da Cimri.com özelinde tüketici davranışındaki değişikliklerin yiyecek stoklama, kişisel hijyeni koruma, bitkisel besin desteklerine yönelme, evde vakit geçirmeyi eğlenceli hale getirme, dışarıya bağımlılığı azaltarak evde yaşamı destekleyen kategoriler dikkat çekiyor.

Cimri.com'da artışta ve düşüşte olan kategorilerimizi inceledik.

  • Elektronik kategorisinde evde yaşamı destekleyen ürünler arasında; ekmek yapma makinesi, su arıtma cihazı, hava temizleme ve nemlendirme cihazları
  • Süpermarket kategorisinde uzun ömürlü stoklanabilir gıdalar ve temizlik ürünleri dikkat çekiyor. Çamaşır deterjanı, temizlik gereçleri, sıvı yağ ve margarin, tuvalet kağıdı, makarna ve şehriye kategorileri yükselişte.
  • Sağlık, bakım ve kozmetik kategorisinde kişisel hijyen ve bitkisel besin destekleri artış gösteriyor. Bağışıklık güçlendirici vitaminler arasında pharmaton, sambucol ve omega3, el temizliği ve hijyen arasında; sabun, kolonya, ağız gargarası kategorileri yer alıyor.
  • Evde vakit geçirmeyi keyifli hale getirecek kategoriler arasındaoyun konsolları, playstation 4 ps4 oyunları, tablet, yetişkinler için oyunlar, fitness ekipmanları kategorilerinde artış görüyoruz.

İlgili verilerin detaylı bilgilerini sizler için hazırladığımız infografikte bulabilirsiniz.

Etiketler : Advertorial

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

advertorial Manşet

Haberler

Son Dakika advertorial Haberleri

'Evde Kal' uyarılarını dikkate almadılar park ve bahçelere akın ettiler - Haberler Uzaktan eğitimde ilk ders zili çaldı - Haberler Otomobil tarlaya uçtu; 2 yaralı - Haberler Siirt'te jandarmadan ilçe ve köylerde 'dışarıya çıkmayın' anonsu - Haberler Gece kulübüne gitmek için karantinadan kaçan Tayvanlıya 31 bin euro para cezası - Haberler Uzman isim "Koronavirüs pandemisi üç yolla bitebilir" deyip maddeleri tek tek sıraladı - Haberler Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Salgın süresince sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş verilsin Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1812'ye yükseldi - Haberler Bakan Soylu, maske üreticilerini uyardı: 12 saat süreleri var yoksa yarın fabrikalarına el koyarız - Haberler İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti - Haberler Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti - Haberler Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
Loading