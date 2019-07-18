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Digitürk, Galatasaray'a GS TV için ihtar çekti

Süper Lig'in yayıncı kuruluşu Digitürk, 19 Temmuz tarihinden itibaren GSTV ile sözleşme yenilenmeyeceğini kulübe iletti. Digitürk'e yıllık 330 bin dolar ödeme yapan sarı kırmızılı ekip, anlaşma sağlanmazsa GS TV'nin yarından itibaren YouTube'dan yayın yapacağı öğrenildi.

18.07.2019 16:13

Milliyet Gazetesi Galatasaray muhabiri olan Nevzat Dindar'ın geçtiği bilgiye göre; Digitürk, 19.07.2019 tarihinden itibaren GSTV ile sözleşme yenilemeyeceğini kulübe bildirdi.

GSTV, yarından sonra Digitürk platformunda yer almayacak.

YILLIK 330 BİN DOLAR ÖDENİYORDU

Galatasaray, Digitürk platformunda yer almak için Digitürk'e yıllık 330 bin dolar ödeme yapıyordu.

GSTV, Digitürk'te yayın yapamayacağı için şu anda sarı kırmızılı kulüp başka bir mecra arayışında. Görüşmeler sürerken sonuç alınamazsa GS TV yarından itibaren sadece YouTube'dan yayın yapacak.

Digitürk, Galatasaray'a GS TV için ihtar çekti

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Milliyet Gazetesi, Galatasaray, Digiturk, Spor

YORUMLAR (6)
GS''LI: BİZDE DİGİTURK''E İHTAR ÇEKELİM BU SENE LİG TV ALMAYALIMO ZAMAN :)
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5 2
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RASAT: Bunlar daha iyi günleriniz.
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SADO: bunların artık suyu ısındı galatasarayın sabrını zorlamayın isterseniz sonra ultaslan basmasın yayını
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8 3
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KAYSERİLİ: çok iyi olmuş şifresiz yayınlansın herkes baksın fb tv gibi
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11 0
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HOŞAF: Yayıncı kuruluş bile Fenerli.federasyonla bir olup her şeyi ayarlıyorlar.fikstürde bile şike var.
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ADINIZI YAZIN: Kendi bacaklarına sıkıyorlar farkında değiller. . .
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13 1
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