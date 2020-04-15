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Digiturk: "Türk futboluna olan bağlılığımız her şekilde devam edecek"

Türk futbolunun yayıncı kuruluşu Digiturk, Kulüpler Birliği Vakfının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde taraftarlara ve futbol ekosisteminin tüm paydaşlarına yönelik yaptığı dayanışma çağrısının memnuniyetle karşılandığını duyurdu.

15.04.2020 11:34 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:34
Digiturk:
Türk futbolunun yayıncı kuruluşu Digiturk , Kulüpler Birliği Vakfının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde taraftarlara ve futbol ekosisteminin tüm paydaşlarına yönelik yaptığı dayanışma çağrısının memnuniyetle karşılandığını duyurdu.
Digiturk'ten yapılan açıklamada, Türk futboluna verilen desteğin her zaman süreceği belirtilerek, "Digiturk, dünya genelinde bazı yayıncılar naklen yayın lisans anlaşmalarını feshetmeye karar verirken bu tür bir adım atmamış, sadece ödemelerini geçici bir süre için dondurmuştur. İddia edildiği üzere sözleşme çerçevesinde ödemelerin eksik yapılması söz konusu olmadığı gibi, Digiturk'ün sezon başından beri yaptığı ödemeler oynanmış olan tüm karşılaşmaları kapsamaktadır. Türk futboluna olan bağlılığımız her şekilde devam edecek ve 2019-2020 sezonunun nasıl tamamlanacağına ilişkin koşullar netleşir netleşmez, yeni ödeme takvimi de belli olacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, bu zorlu süreçte abonelerin önceliklerinin ilk sırada yer aldığı vurgulanarak, şu görüşlere yer verildi:
"Abonelerimizle olan dayanışmanın bir göstergesi olarak, özellikle Süper Lig karşılaşmalarına ara verilmesi nedeniyle ortaya çıkan operasyonel zorluklara rağmen Digiturk, spor ve eğlence kanallarının yayınlarına devam etmesini sağlamak için büyük çaba harcamaktadır. Bu süreçte abonelerini öncelikleri arasında birinci sıraya koyarak onlara, spor paketi üyeliğini dondurma hakkı, daha fazla eğlence içeriğine ve beIN CONNECT'e ücretsiz erişim gibi çok çeşitli imkanlar sunmuştur."
Digiturk'ün Kulüpler Birliği Vakfı ile her zaman görüşmeye açık olduğu aktarılarak, şunlar kaydedildi:
"Digiturk'ün naklen yayın lisans sözleşmesine ilişkin unsurları kulüplerle veya Kulüpler Birliği ile doğrudan görüşmek gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bununla beraber, ödemelerin oynanmış olan karşılaşmalara göre yapılması da Digiturk ile TFF arasında görüşülmüş bir konudur. Medya üzerinden dolaylı iletişim yerine Digiturk, tüm sorularını yanıtlamak üzere Kulüpler Birliği ile her zaman görüşmeye açıktır."

Kaynak: AA

Etiketler: Digiturk, Futbol, Ekonomi
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