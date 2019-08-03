Digiturk ve Türkiye Futbol Federasyonu anlaştı

Süper Lig maçları yine sadece Digiturk'te olacak.

Anlaşmaya göre TFF ve kulüpler yaygın yasa dışı yayıncılıkla mücadelede daha etkin rol üstlenirken, oyuncular ile özel röportaj hakları konusunda Digiturk'e desteklerini sürdürecekler.

Uzun süredir süren müzakerelerin ardından Digiturk, kulüplerin de desteğiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Süper Lig'in mali temellerinin güvence altına alındığı yeni bir anlaşmaya vardı.

Üzerinde anlaşılan döviz kuru sabitleme marjı, Digiturk adına büyük bir mali taahhüttü temsil ediyor.

Digiturk bu mali taahhüttün yanı sıra, Ağustos ayında üyelik fiyatlarını yükseltmeyerek taraftarların enflasyondan etkilenmemesini de sağlayacak. Digiturk aynı zamanda taraftarlar için düşük fiyatlı ve dinamik bir OTT (Over - the - top) alternatifi de sunacak.

Yeni anlaşmanın diğer bir unsuru olarak taraflar, Türkiye'de yaygın hale gelen yasa dışı yayınların TFF'nin ticari hakları için büyük bir tehdit oluşturduğu ve dolayısı ile TFF ve kulüplerin bugüne kadar illegalle mücadelede ön cephelerde yer alan Digiturk ile birlikte çalışarak IPTV'ler ve dekoderler aracılığıyla gerçekleştirilen korsan yayına karşı mücadelede daha büyük sorumluluklar alması konusunda fikir birliğine vardılar.

Taraflar ayrıca Digiturk'ün; futbolculara, teknik adamlara ve yöneticilere oyun sahası içinde ve dışında daha fazla erişim sağlaması konusunda anlaştılar.

Önde gelen küresel yayın kuruluşu beIN MEDIA GROUP'un Türkiye'deki yayın üssü olan Digiturk, 20 yıldan fazla süredir TFF'nin Türkiye'deki güvenilir yayın ortağı olarak Türk futbolunun tek ve en büyük yatırımcısı konumunda yer alıyor. Ayrıca beIN MEDIA GROUP, daha önce sadece Türkiye'de yayınlanan Süper Ligi, bugün 43 ülkede (ABD, Fransa, Singapur, Tayland, Ortadoğu ve Kuzey Afrika, Avusrtalya-asya ve diğer yerler dahil olmak üzere) yayınlanan uluslararası bir lig haline dönüştürdü. beIN MEDIA GROUP tarafından yapılan dağıtım anlaşmaları sayesinde ise Süper Lig, artık dünya genelinde 105 bölgede yayın imkanına kavuştu.

Yeni anlaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Digiturk ve beIN MEDIA GROUP CEO'su Yousef Al-Obaidy şöyle konuştu: "Karşılıklı anlaşmaya varmamız biraz süre alsa da, Digiturk ile beraber tüm taraflar belirsiz ekonomik koşullar altında Türk futbolunun mali geleceğini sağlama almak üzere çaba ve iyi niyet gösterdiler. Bu yeni mutabakat ile tarafların tümünün ilerlemesi için finansal bir istikrar ortamı oluşturulmuştur. Ayrıca TFF'nin ve kulüplerin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan ve mücadele edilmemesi halinde nihayetinde Türk futbolunun ekonomik çöküşüne neden olacak illegal yayınla mücadelede bize destek olma konusundaki kararlılığı bizleri memnun etmiştir. Birkaç hafta süren yoğun müzakere sürecinden sonra, artık Türk futbolunu yurt içinde ve dünya çapında geliştirme ve destekleme misyonumuza tam olarak odaklanabileceğimiz için çok mutluyuz."

Yeni anlaşmaya dair TFF Başkanı Nihat Özdemir ise "Digiturk ile tüm tarafların en önemsediği konu olan herkes için finansal istikrar ortamının oluşacağı bir anlaşmaya vardığımız için çok memnunuz. Kur sabitleme oranlarının adil olması nedeniyle de Digiturk'e teşekkür ediyoruz. Ayrıca Türk futbolunun marka değerine zarar veren illegal yayıncılık sorununun da farkındayız. Bu yayınları engellemek için de elimizden gelen herşeyi yapacağız. Kulüplerimizle bu süreçte sürekli istişare yaptık ve çözümü ortak bulduk. Türk futboluna uzun yıllardır katkılar sağlayan çözüm ortağımız Digiturk ile yol arkadaşlığımızın daha uzun yıllar süreceğine inanıyoruz. Hep birlikte Türk futbolunun marka değerini yükseltmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Artık yeni sezon için gün sayıyoruz" dedi.