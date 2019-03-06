Digor Belediyesi'nden Sporculara Destek

Kaynak: AA

Digor Belediyesi, Kars'ta liseler arası futsal turnuvasında birinci olan ve Doğu Anadolu Bölgesinde Kars'ı temsil eden Digor Anadolu Lisesi futsal takımına destek çıktı.2018- 2019 Kars Liseler Arası Futsal Turnuvasında birinci olan Digor Anadolu Lisesi futsal takımı Digor Belediyesinin sponsorluğunda Kars'ı Erzincan'da temsil etti.Digor Belediye Başkan Vekili ve Kaymakamı Mustafa Güngör, her zaman gençlerin yanında olduklarını ve onları desteklediklerini söyledi.Güngör, Digor Anadolu Lisesi futsal takımının Erzincan'da yapılan turnuvada Kars'ı temsil ettiğini anımsatarak, "Digor Belediyesi olarak eşofman takım, forma ve futsal ayakkabılarını kendilerine hediye ettik. Bundan sonraki müsabakalarda da kendilerine başarı diliyorum." dedi.