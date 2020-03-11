Digor Kaymakamlığı'nda okuma alışkanlığı kazandırma kampanyası
Digor Kaymakamlığı öğrencilerin okuma alışkanlığına katkı sağlamak amacıyla kitap dağıtımı yapıyor.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:05
Digor Kaymakamlığı öğrencilerin okuma alışkanlığına katkı sağlamak amacıyla kitap dağıtımı yapıyor.
Digor Kaymakamlığı eğitim öğretim gören öğrencilerin kitap okuma alışkanlığını kazanabilmeleri için kitap dağıtma etkinliklerini sürdürüyor. Kaymakam Enver Hakan Zengince, Digor Atatürk Ortaokulu'nda öğrenim gören öğrencilere kitap okumanın günlük yaşantıdaki öneminden bahsetti. Zengince, öğrencilerle bir süre sohbet ederek, okumaları konusunda öğrencilere tavsiyelerde bulundu.
Digor Kaymakamı Enver Hakan Zengince, daha sonrasında öğrencilere kitap hediye etti. - KARS
Digor Kaymakamlığı eğitim öğretim gören öğrencilerin kitap okuma alışkanlığını kazanabilmeleri için kitap dağıtma etkinliklerini sürdürüyor. Kaymakam Enver Hakan Zengince, Digor Atatürk Ortaokulu'nda öğrenim gören öğrencilere kitap okumanın günlük yaşantıdaki öneminden bahsetti. Zengince, öğrencilerle bir süre sohbet ederek, okumaları konusunda öğrencilere tavsiyelerde bulundu.
Digor Kaymakamı Enver Hakan Zengince, daha sonrasında öğrencilere kitap hediye etti. - KARS
Kaynak: İHA
Etiketler : Yaşam
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