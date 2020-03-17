Dijital altyapı ile ilgili çalışmalar hızlandırılmalı
DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, Türkiye'de yeni tip korona virüse yakalananların sayısındaki artışla beraber hükümetin bazı tedbirleri hayata geçirdiğini hatırlatarak, "Salgın krizinin başarıyla yöneten hükümetimizden iş dünyasını rahatlatacak adımlar da bekliyoruz" dedi.
17.03.2020 15:29 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:29
DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, Türkiye 'de yeni tip korona virüse yakalananların sayısındaki artışla beraber hükümetin bazı tedbirleri hayata geçirdiğini hatırlatarak, "Salgın krizinin başarıyla yöneten hükümetimizden iş dünyasını rahatlatacak adımlar da bekliyoruz" dedi.
Kaynak: Dunya.com
Manşet
Haberler
Ekonomi
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Ekonomi
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Ekonomi
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Ekonomi
Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi
Ekonomi
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor
Ekonomi
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Ekonomi
Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı
Ekonomi
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı