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Dijital altyapı ile ilgili çalışmalar hızlandırılmalı

DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, Türkiye'de yeni tip korona virüse yakalananların sayısındaki artışla beraber hükümetin bazı tedbirleri hayata geçirdiğini hatırlatarak, "Salgın krizinin başarıyla yöneten hükümetimizden iş dünyasını rahatlatacak adımlar da bekliyoruz" dedi.

17.03.2020 15:29 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:29
Dijital altyapı ile ilgili çalışmalar hızlandırılmalı
DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, Türkiye 'de yeni tip korona virüse yakalananların sayısındaki artışla beraber hükümetin bazı tedbirleri hayata geçirdiğini hatırlatarak, "Salgın krizinin başarıyla yöneten hükümetimizden iş dünyasını rahatlatacak adımlar da bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Türkiye, Ekonomi

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