'Dijital bir terör örgütü olarak FETÖ' raporlaştırıldı

'Dijital bir terör örgütü olarak FETÖ' raporlaştırıldıSODİGEM'in FETÖ raporu 7 dile çevrilecekFETÖ'nün sosyal medya dili dünyaya duyurulacakFETÖ'nün sosyal ağları kullanım biçimleri rapor haline getirildiAnadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı: "FETÖ'nün sosyal medyadaki her hareketini takip ediyoruz""Eskiden evlerde yapmış oldukları gizli toplantıları sosyal medyada artık yapamayacaklar"

ESKİŞEHİR - Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan "Dijital bir terör örgütü olarak FETÖ" analizi raporlaştırıldı. Önemli bilgiler içeren rapor, 7 farklı dile çevrilecek.Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı öncülüğünde Türkiye'de bir ilk olarak hayata geçirilen SODİGEM, faaliyetlerini sürdürüyor. SODİGEM tarafından hazırlanan "Dijital bir terör örgütü olarak FETÖ" başlıklı örgütün sosyal medyada kullandığı taktik ve stratejileri açığa çıkarma ve kamuoyunu uyarması amaçlanan analiz raporlaştırıldı. Yaptığı akademik çalışmalar ile sosyal medyada referans bir kurum haline gelen SODİGEM tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının sosyal ağlarının kullanış şekilleri ile ilgili sürdürülen çalışmalar sonrasında bine yakın hesap belirlenerek liste oluşturuldu. Akademik olarak ele alınan rapor Fransızca, Almanca, İspanyolca, Çince, Rusça, Arapça ve Türkçe olmak üzere 7 dilde yayınlandı.FETÖ'nün sosyal medyada kullandığı taktik ve stratejileriFETÖ mensuplarına çeşitli talimatnameler ile sosyal medya üzerinden nasıl algı yönetimi yapacaklarının bildirildiğinin aktarıldığı analizde, örgütün sosyal medya üzerinden algı yönetimini de kendine özgü özel yöntem ve teknikleri kullandığı açıklandı. Analizin sonuç bölümünde ise, "Devletin kurumlarını ele geçirmek ve anayasal düzeni yıkmak üzere yıllarca sinsice büyüyen terör örgütü FETÖ, yeni durumlara uygun sürekli değişken strateji ve söylemleriyle toplumsal yaşamın her alanında yer bulmaya çalışmış ve bu amaçla başta teknolojik olanaklar olmak üzere her türlü aracı kullanmıştır. Dijital dünyanın kendi amaçlarına uygun kullanımını erken dönemlerde keşfederek bu alanda elemanlar yetiştirmiş, sızdıkları devlet kurumlarından destek alarak gelişimlerini sağlamışlardır. Sosyal medya ağlarının gelişmeye başladığı, akıllı telefonların yaygınlaştığı dönemde ise çok geniş kitlelere dönük olarak bu alanları propaganda zemini haline getirmişlerdir. Sosyal medya ağlarının kitleler üzerindeki gücünü sistematik olarak kullanan örgüt günümüzde de aynı stratejiyi izlemektedir. Kurdukları troll ordusu ile bu güzel vatanı çeşitli dillerde kötülemekte ve ülkemizin itibarını sarsmaya çalışmaktadırlar. FETÖ terör örgütünün sosyal ağları etkin kullanımı karşısında bireysel ve kurumsal nasıl davranılacağı hususunda çeşitli çalışmalar yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.Rapor haline getirilen çalışmayı İHA muhabirine değerlendiren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, analizde çok önemli sonuçlar elde ettiklerini belirtti. Tüm dünyada örgütün kirli yüzünü göstermek için çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Rektör Çomaklı, "Anadolu Üniversitesinin bünyesinde kurulan Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Uygulama Eğitim Araştırma Merkezi aracılığıyla biz, sosyal medyada bir takım araştırmalar yapıyoruz. Çalışmalarda sosyal medya taraması yaptığımız için arkadaşlarımız bir hareketlenme, bir değişik gruba rastladıklarını söylediler. Biz de bu çerçevede baktığımızda gördük ki bunlar firari Fethullahçı Terör Örgütünün mensupları. Yapmış oldukları sosyal medya hareketlenmelerinde sürekli bir algı operasyonu üzerinden hareket ediyorlar. Akademik olarak işin içerisine profesör ve doçentlerin oluşturduğu bir birim kurulu ve SODİGEM bunu incelemeye aldı. Bu hesaplar 5 bin civarıydı, bine yakınını somutlaştırdık. Bu kişiler ya firari ya da yurt içinde bulunan Fethullahçı Terör Örgütüne bağlı oldukları hukuken ve paylaşımlarıyla da sabit olan kişiler. Biz bunların davranış şekillerini, davranış kalıplarını ve neler yaptıklarını inceleyelim dedik. Gördük ki bunların kendilerine göre ilkeleri, stratejileri ve kendilerine göre prensipleri var. Örgütsel hareket ediyorlar. Özellikle burada Türkiye'yi karalamaya dönük çok pervasız paylaşımlar yapabiliyorlar. Türkiye'nin aleyhine olabilecek her türlü paylaşımı, her platformda çok rahatlıkla sağlayabiliyorlar. Örgüt mensupları arasında da bunların bir bağı olduğunu gördük" dedi."Tam bir hain olarak sosyal medyada dolaştıklarını görüyoruz"Barış Pınarı Harekatında FETÖ ile PKK arasındaki ilişkinin gözler önüne serildiğinin altını çizen Şafak Ertan Çomaklı, "Özellikle Barış Pınarı Harekatı'nda bu FETÖ'nün bu incelemeye almış olduğumuz, takibe almış olduğumuz, akademik olarak çalışmalara konu edilsin diye incelediğimiz hesaplarda FETÖ'nün PKK ile kardeşliğini gördük. Mesela Barış Pınarı Harekatı'nda yapmış olduğumuz çalışmalarda firari bir FETÖ'cünün yapmış olduğu paylaşımın başka bir grup tarafından anında alındığı, hemen hashtaglerle Türkiye aleyhine çalışmalar başlatıldı. Bizim o anda düşmanımız görünebilecek veya stratejik olarak ortaklığımız olmayan ülkelerin sosyal medyasında hemen bunu yaymaya çalıştıklarını gördük. Kısacası tam bir hain olarak sosyal medyada dolaştıklarını görüyoruz. Bunların hainlikleri bitmiyor. Bunlar burada Fethullahçı Terör Örgütü'nün mensupları hainlikte bir çağ atlattılar insanlığa. Nasıl hainlik üst seviyeye taşınır, nasıl haysiyetsiz ve pervasızca kendi vatanına saldırılır onu gösterdiler. Fakat bunu gösterirken de sosyal medyada, bu Türkiye Cumhuriyeti'nin, kadim devletin bir kurumu olan Anadolu Üniversitesinin bir akademik birimine takılacağını ön göremediler. O yüzden şu anda rahat da değiller. Çünkü biz bunların her hareketini görüyoruz. Her yaptıkları işi görüyoruz. Eskiden göremiyorduk, gizli gizli evlerde toplanıyorlardı ama şu anda onu görmek mümkün" ifadelerini kullandı."Eskiden evlerde yapmış oldukları gizli toplantıları sosyal medyada artık yapamayacaklar"FETÖ'nün milli ve dini duyguları kullandığını aktaran Rektör Çomaklı, şunları belirtti: "Fetullahçı Terör Örgütü toplumun milli ve dini duygularını sömürerek, şu anda bile birçok yerde duygusal bir şekilde yaklaşarak insanların dini ve milli duygularını sömürmeye çalışıyorlar. Bizim bu yaptığımız çalışmalarda bunların aslında dinsiz olduğu, milliyetsiz olduğu, duygusallıktan öte belli bir kesimi etkilemeye çalışan algı operasyonu yürüttükleri ortaya çıkıyor. Çünkü dini kavramları olmayan PKK ve PYD terör örgütlerine bile şu anda destek verebiliyorlar. Terör kardeşliğini çok rahatlıkla sergileyebiliyorlar. Halkımızın uyanması gerekiyor, halkımızın buna çok dikkat etmesi gerekiyor. Türkiye aleyhine olan her şeyi destekliyorlar, bunlar milliyetsiz. Sosyal medya turnusol kağıdı gibi oldu bunlar için. Ne renk olduklarını ölçebildiğimiz çok güzel bir saha oldu. Önceden bunları insanlara tek tek anlatamıyorduk ama çalışmalarımızda bunların gerçek yüzünü görebiliyoruz. Eskiden evlerde yapmış oldukları gizli toplantıları sosyal medyada artık yapamayacaklar. Çünkü çok net bir şekilde ilişki ağlarını ortaya çıkarıyoruz. Bunların hangi hesaplardan birbirleriyle iletişime geçtiklerini, kimi hareketlendirmeye çalıştıklarını görüyoruz ki burada son harekat üzerinden yaptıkları algıda başarısız olmaları bunun en büyük göstergesiydi."Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, son olarak raporla ilgili kapsamlı bilgilerin verileceğini kaydetti.

Kaynak: İHA