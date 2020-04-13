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Dijital buluşmalar devam ediyor

Maltepe Belediyesi'nin dijital sanat buluşmaları kapsamında, belgesel yönetmeni Nebil Özgentürk ve Ataol Behramoğlu "Sanat Duvarları Aşar" programında bir araya gelecek.

13.04.2020 11:43 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:43
Dijital buluşmalar devam ediyor
Maltepe Belediyesi'nin dijital sanat buluşmaları kapsamında, belgesel yönetmeni Nebil Özgentürk ve Ataol Behramoğlu "Sanat Duvarları Aşar" programında bir araya gelecek. Program bu akşam Maltepe Belediyesi'nin resmi instagram hesabı ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın resmi youtube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında kültür-sanat faaliyetlerini dijital ortama taşıyan Maltepe Belediyesi, sanat buluşmalarını sürdürüyor. Nebil Özgentürk'ün sunacağı "Sanat Duvarları Aşar" programının konuğu, şair Ataol Behramoğlu olacak. Şair Orhan Veli Kanık'ın doğum günü anısına gerçekleştirilecek program bu akşam saat: 21.00'da Maltepe Belediyesi'nin resmi instagram hesabı ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın resmi youtube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak. Saat: 22.00'da ise "Orhan Veli ve Ataol Behramoğlu Portreleri Belgeseli", Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın youtube kanalı üzerinden yayınlanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Maltepe Belediyesi, Ataol Behramoğlu, Nebil Özgentürk, Maltepe, Güncel
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