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Dijital Çağ: Mobil uygulamaların iş dünyası ve günlük yaşam üzerindeki etkisi

Dünya çapında 2018'de 194 milyar kez indirilen uygulamalara kullanıcılar 90 milyar eurodan fazla para harcadı. Ücretli uygulama ve abonelikler, yazılımcılar için önemli bir gelir kaynağına dönüştü

18.09.2019 19:30Dijital Çağ: Mobil uygulamaların iş dünyası ve günlük yaşam üzerindeki etkisi
WhatsApp, Facebook Messenger ve Facebook dünyada en çok indirilen ilk üç uygulama, ancak piyasada çok daha fazlası mevcut. Dünya çapında 2018'de 194 milyar kez indirilen uygulamalara kullanıcılar 90 milyar eurodan fazla para harcadı. Ücretli uygulama ve abonelikler, yazılımcılar için önemli bir gelir kaynağına dönüştü.

Dubai hükümeti çıkardığı 'Dubai Now' adlı bir aplikasyon ile kullanıcılarına 22 devlet dairesinden 50'nin üzerinde servis sunuyor. Devletin özel olarak kurduğu 'Akıllı Dubai' departmanında müdür olarak çalışan Hessa Alblosshi, dijital dönüşüme ayak uyduran kentlerde tüm hizmetleri tek bir platforma toplayan bir uygulamaya olan ihtiyaca değiniyor. Kentteki ve devlet dairelerindeki hizmetlere tek bir uygulama ya da platformla erişebilmenin devletin maliyetini düşüreceğini belirtiyor.
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Facebook Messenger, Facebook, Dubai, Ekonomi

Kaynak: Euronews.com

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