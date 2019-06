Dijital çağın teknolojisi Blockchain akademik düzeye taşınıyor

Kaynak: İHA

Türkiye'de Blockchain uzman açığının kapatılması ve teknolojinin yaygın bir şekilde kullanılması amacıyla İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde, İAÜ Blockchain Teknoloji Araştırma Merkezi-Blockchain İAÜ hayata geçiyor.İstanbul Aydın Üniversitesi, dünyaca saygın İngiliz Blockchain Army firması ile yaptığı iş birliği doğrultusunda İAÜ Blockchain Teknoloji Araştırma Merkezi'ni kuruyor. Amacı, dijital çağın teknolojisi Blockchain alanında eğitimler düzenlemek, her sektöre uygulanabilen bu teknolojiye hakim insan gücünü yetiştirmek olan merkez, İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın ve Blockchain Army Kurucu Ortağı Erol User'in attığı imzalarla hayata geçirildi."Üniversiteler toplumu geleceğe hazırlamalıdır""Üniversitelerin en büyük görevi toplumları geleceğe hazırlamaktır" diyerek yeni her teknolojiyi takip etmelerinin öneminden bahseden Dr. Mustafa Aydın, "Artık biliyorsunuz dünyada bütün sektörlerde gelişmeler, farklı yaklaşımlar, teknolojiler kullanılıyor. Blockchain de gerçekten finans dünyasını sarsacak bir anlayışla hızla ilerliyor. Amerikan kökenli başlangıcı hızla başlamakla birlikte hızlı bir şekilde Avrupa'ya ve diğer ülkelere yayılıyor. Türkiye'de de son yıllarda finans sisteminin içine girmiş durumda. Üniversitelerin en büyük görevi toplumları gelecek teknolojiye, anlayışa ve yöntemlere toplumu hazırlamaktır. Bu üniversitelerin en doğal görevidir. Çünkü bu sistemler o ülkeye girerken o toplum tarafından kullanılmadan önce üniversiteler bilimsel olarak herhangi bir kişinin zarar görmesini engelleyecek yöntemleri araştırarak toplumun önüne koymalıdır. Bu anlamda da üniversitemiz Blockchain Army firmasıyla birlikte iş birliği içerisine girerek bu çalışmaları başlatıyorlar. Yarın bu toplum Blockchain sistemi içerisine girdiği zaman daha büyük problemlerle karşılaşmasınlar nerde problem nerde sıkıntı olabileceğini fark ederek toplumu aydınlatsınlar. Aynı zamanda bir diğer maksat dünyada gelişen bu yeni finans sisteminin Türk toplumunda uygulanabilir hale geldiği zaman toplumun karşılaşabileceği muhtemel sıkıntıları, bankaların problemlerini, finans dünyasının neyle hangi konularda engel çıkabileceğini nerelerde engellere takılabileceğini tespit ederek halkı, finans kurumlarını, toplumu aydınlatmaktır" dedi."Elektronik bir noter vazifesi görecek"Çalışmaları ve gelişmeyi akademik düzeye taşıyabildikleri için mutlu olduklarını dile getiren Blockchain Army Kurucu Ortağı Erol User de iş birliği kapsamında ileride yeni iş sektörlerine de umut vaat ettiklerini dile getirdi. User, konuşmasına şöyle devam etti:"İstanbul Aydın Üniversitesi'nin yenilikçi bir üniversite ve aynı zamanda kapasite olarak da yurtdışında en etkin çalışan kurumlardan biri olduğunu görüyoruz. Bizler de blok zinciri konusunda uluslararası alanda uzmanlaşmış Avrupa Birliği'nin kurduğu INATBA'nın ve Observatory Forum'un üyesi olan tek Türk şirketiyiz. Bu anlamda da iş dünyasında ilerleyen çalışmalarımızı Sayın Mustafa Aydın vasıtasıyla akademik tabanının oluşturulması için ortak bir merkez kurmaya karar verdik. Bu teknoloji ile ilgili bazı bilinmeyenler var. En büyük sorun blockchain'in bitcoin gibi kripto paralarla ortak alınıp karıştırılması. Blockchain dediğimiz olay aslında güvenli ve eşzamanlı bir teknoloji. Değiştirilemeyecek bilgilerin toplandığı bir data zinciri. Bu yüzden de en güvenilir olduğu için kripto paralar da bu teknolojiyi kullanıyor. Fakat biz işi kripto paralar üzerinden değil bu teknolojinin sağlık, meteoroloji bilhassa iş dünyası için kullanılabilir nitelikteki aplikasyonlarını yapıyoruz. Esasında bunlar gündeme geldiğinde her şeyin daha hızlı, güvenli ve eş zamanlı olacağını söyleyebiliriz. Yani bu teknoloji elektronik bir noter vazifesi görecek."Blockchain nedir?Orijinal adıyla Blockchain, Türkçe karşılığıyla Blok Zinciri teknolojisi, bilgilerin bloklar halinde oluşup merkezi bir veri tabanı yerine merkezsiz, herkese açık zincirler halinde saklanması anlamına geliyor. Bu teknoloji sayesinde internet üzerinden her gelişmeyi herkesin takip ettiği, şeffaf, müdahale etmesi neredeyse imkansız umumi veri tabanları oluşturulabiliyor. Yeni sayılabilecek bir buluş olan bu teknoloji kimilerine göre internetten bile daha büyük bir gelişme olarak nitelendirilirken, kimilerine göre bilinen ekonominin sonu, kimilerine göreyse insanlığın geleceği konumunda adlandırılıyor. Özellikle kripto para takipçileri tarafından sürekli öne çıkarılan Blockchain aslında ekonominin ötesinde kullanım alanlarına da sahip. - İSTANBUL