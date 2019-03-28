Dijital Çalışma Alanı Teknolojisi Sağlıkta Oyunun Kurallarını Değiştiriyor

Değere dayalı bakım, şu anda en önemli trend durumunda ve bu modele olanak sağlayan ve modeli tamamlayan teknolojiye sahip olmanız gerekiyor. Citrix Workspace, değere dayalı bakım için harika bir etkinleştirici olmakla birlikte, uzun vadede başarının elde edilmesi için güçlü bir devreye alma stratejisi kritik önem taşıyor.

Sağlık hizmetleri alanında "değer", yüksek standartlarda hasta bakımı sağlanması için mümkün olduğunca fazla zaman harcanarak elde ediliyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir husus var. Araştırmalar, herhangi bir kuruluştaki iş gücünün toplam faaliyet giderinin yüzde 60'ını temsil ettiğini gösteriyor, ancak Amerika'da tüm sektörler çapındaki iş gücünün yalnızca yüzde 30'u zamanının büyük kısmında gerçek anlamda çalışıyor ve üretkenlik sağlıyor. Avrupa'da gerçekleştirilen sağlık hizmetlerine odaklı bir araştırma ise, sektördekilerin yüzde 33'ünün üretkenliğini en yüksek düzeye çıkaramadığını düşündüğünü ortaya koydu. Bir başka deyişle, tam anlamıyla çalıştıklarını hissetmiyorlar.

Bakım sağlayan herkes yüksek düzeyde değer sunmuyor. Dijital çağda, bunun nedenlerinden biri teknolojinin karmaşıklığı — daha fazla uygulama, daha fazla oturum açma kimlik bilgisi, daha fazla bildirim ve çok sayıda lokasyon çapında dağınık durumda bulunan daha fazla bilgi olabiliyor. Teknoloji, çoğu sağlık hizmetleri çalışanını bunaltıyor.

Dijital çalışma alanı teknolojisi, bu noktada karmaşayı ortadan kaldırabilir. Dijital çalışma alanıyla, tek arabirim aracılığıyla uygulamalara ve verilere kolay erişim sağlanıyor. Sağlık hizmetleri çalışanları, aygıt, ağ ya da lokasyon fark etmeksizin tanıdık ve tutarlı kullanıcı deneyimlerine sahip oluyor. Ayrıca, akıllı arama yeteneklerinden ve görev otomasyonundan yararlanıyorlar.

Citrix Workspace, sağlık hizmetleri ortamları için amaca yönelik olarak tasarlandı. Klinik çalışanları, teknoloji nedeniyle haklarından mahrum edilmiş gibi hissetmek yerine, Citrix Workspace sayesinde olanaklarla donatılmış olduklarını hissediyorlar. Citrix Workspace, klinik uygulamalarını ve araçlarını, hizmet olarak sunulan yazılımları, geleneksel Windows ve Web uygulamalarını ve Korunan Sağlık Bilgilerini herhangi bir uç noktasına isteğe bağlı olarak sunuyor. Yoğun grafik işleme gerektiren görüntüleme uygulamalarıyla bile, yerele benzer bir deneyim sunuyor. Klinik çalışanları, kendilerine en uygun şekilde çalışabiliyor. Citrix Workspace, BT liderleri için sınırsız sayıda bulut üzerinde çalıştırılan ve giderek uzayan bir hizmet olarak sunulan yazılım, web uygulaması ve mobil uygulama listesini yönetmenin zorluğunu ortadan kaldırıyor. Aynı zamanda, BT'ye günümüzün dağıtık, hibrit çoklu bulut, çoklu aygıt ortamlarında güvenlik tehditlerinin yönetilmesi konusunda proaktif olma yeteneğini sunuyor. Ayrıca, oturum açmak ve kapatmak için dokunarak kimlik doğrulama, güvenli ve hızlı erişime olanak sağlıyor, oturum açma sürelerini kısaltıyor ve klinik iş akışlarını iyileştiriyor.

Sağlık hizmetleri BT ortamı, değere dayalı bir bakım modeline geçişte önemli bir rol oynuyor. Güçlü bir sağlık hizmetleri BT stratejisi, klinik çalışanlarının iş yükünün azaltılması, hasta sonuçlarının iyileştirilmesi ve daha yüksek kaliteli bakım sağlanması için etkinleştirici niteliği taşıyor.

Kaynak: Bültenler