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"Dijital dönüşüm uzmanlığı eğiticileri" eğitimi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü (TTO) ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) iş birliğinde "Dijital Dönüşüm Uzmanlığı Eğitici" konulu eğitim programı başlatıldı.

05.09.2019 16:26
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü (TTO) ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) iş birliğinde "Dijital Dönüşüm Uzmanlığı Eğitici" konulu eğitim programı başlatıldı.
Eğitim koordinatörü Mehmet Emin Dinç, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş ile Rektör Yardımcısı ve TTO Koordinatörü Prof. Dr. Harun Mindivan'ın da katıldığı etkinlikte, bilişim teknolojilerinin gelişmesi ve üretim teknolojileri ile entegre olmasıyla "Endüstri 4.0" adında yeni bir sanayi devriminin başladığını vurguladı.
20 akademisyen ve 5 sanayi kuruluşu temsilcisi olmak üzere 25 kişinin yer aldığı eğitimde, katılımcıların dijital dönüşüm ile ilgili tecrübelerinin artırılmasının yanı sıra Endüstri 4.0 çağını ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmeleri sağlanarak bölgenin gelişimine katkı sunmaları hedeflendiği bildirildi.

Bilecik, Dönüşüm, Güncel

Kaynak: AA

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