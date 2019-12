"Dijital Dönüşüm ve Ekonomik Etkileri" konferansı

Türkiye Ekonomi Kurumu Başkanı Prof. Dr. Hasan Kazdağlı, dijital dönüşüm çağında fiziksel gücün önemini yitirdiğini, bilişsel güç, yetenek ve yapay zekanın önem kazandığını söyledi.Kazdağlı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ekonomi Araştırmaları Topluluğu tarafından düzenlenen "Dijital Dönüşüm ve Ekonomik Etkileri" konferansında, dijital dönüşümün toplumun her kesimini ilgilendirdiğini, ekonomistlerin de dijital dönüşümden uzak kalmasının düşünülemeyeceğini belirtti.Uzmanların dijital dönüşümün faydalı ya da zararlı olduğu ile ilgili farklı görüşler dile getirdiğini anlatan Kazdağlı, "İnternetle birlikte yeni bir değişim dönemine girdik. Bu da dijital dönüşüm. Bu dönüşüm hayatımızı, çalışma şeklimizi, birbirimizle ilişkimizi, hatta kim olduğumuzu bile etkilemeye başladı." dedi.Geleneksel iş modellerinin değiştiğini, sanayi ve toplumun yeniden yapılandığına işaret eden Kazdağlı, kitlesel üretimin yanında bireysel üretimin de başladığını aktardı.Kazdağlı, "Dijital dönüşüm çağında fiziksel güç önemini yitirdi, bilişsel güç, yetenek ve yapay zeka önem kazandı. Her değişim döneminde ortaya çıkan teknoloji, ekonomide karakteristik değişiklilere sebep oluyor. Bu dönemde de sanal ekonominin ortaya çıktığını görüyoruz. 2010'dan sonra akıllı sensör uygulamasının dijital ortama eklenmesi, hayatı derinden etkileyen ciddi bir değişime neden oldu." ifadesini kullandı.Kazdağlı, dijital dönüşümün, global gelir seviyesini artırması, yaşam kalitesini iyileşmesinin artıları, eşitsizlik yaratması, robotların insan gücünün yerini almasıyla işsizliğin artması, aşırı ideolojinin yayılma imkanı bulması, insan ilişkilerinin zayıflamasının da eksileri olduğunu anlattı.Dijital evrende hemen hemen her bilginin depolanabildiğine işaret eden Kazdağlı, şunları kaydetti:"Bazı ekonomistlerin dijital dönüşümün yeni iş alanları doğuracağına dair iyimser bakışı var. Yaratıcı etkinin yıkıcı etkiden daha büyük olacağını savunuyorlar. Kötümserler ise işsizliğin artacağını, gelir dağılımının çalışanların aleyhine bozulacağını savunuyor. Bir geçiş döneminde olduğumuz, bazı iş alanlarının yok olup yenilerinin ortaya çıkacağı açık. Toplumların buna hazır olması, buna uygun eğitim politikalarının geliştirilmesi lazım. Bu değişim iyi mi olacak kötü mü net bir fikir yok ama maliyetli olacağı konusunda herkes hemfikir."Prof. Dr. Kazdağlı, daha sonra katılımcıların sorularını yanıtladı.