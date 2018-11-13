Dijital Dönüşümün Anahtarı Güvenlik Dönüşümü

Siber güvenliğin geleceğinde yapay zeka temelli teknolojiler öne çıkarken, Fortinet'in yeni güvenlik yaklaşımı, şirketlerin dijital dönüşüm sürecini hızlandırıyor.

Kapsamlı, entegre ve otomatik siber güvenlik çözümlerinde dünya lideri Fortinet® (NASDAQ: FTNT), dijital dönüşüm çağında siber güvenliğin geleceğini bugünden keşfetmek amacıyla bu yıl beşincisini düzenlediği Güvenlik Zirvesi'ni Wyndham Grand Levent Otel'de gerçekleştirdi. Siber güvenliğin geleceği, modern tehdit avı, yapay zeka uygulamaları ve müşteri başarı hikayeleri gibi çeşitli oturumların yer aldığı etkinlik, güvenlik profesyonelleri tarafından büyük ilgi gördü.

Dijital dönüşüm güçlü bir güvenlik dönüşüm stratejisi gerektiriyor

Etkinlik, Fortinet'in Uluslararası Gelişen Pazarlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Joe Sarno'nun şirketlerin etkin iş sonuçları ve iş hacmi yaratmak adına dijital dönüşümden yararlanmaya odaklanan iş stratejileri geliştirmelerinin önemine değinen sunumuyla başladı. Dijital dönüşümü hayata geçirmeyi hedefleyen şirketlerin önündeki en önemli iki engelin siber güvenlik ve bu alanda yetişmiş insan kaynağı eksikliği olduğunu belirten Sarno, dijital dönüşümün güvenlik faktörüyle ilgili güçlüklerin Fortinet'in çözümleriyle nasıl aşılabileceğini anlattı: "Şirketlerin dijital dönüşüm sürecini yavaşlatan en büyük etkenin güvenlik meselesi olduğunu görüyoruz. Fortinet olarak 18 yıldır inovasyonlarımızı bu doğrultuda şekillendiriyoruz. Bu sayede 500'e yakın kayıtlı patentimizle en yakın rakibimizden 3 kat öndeyiz. İnovasyonlarımızı sürdürürken özellikle kurumsal müşterilerimizin güvenliğine yönelik yeni bir yaklaşım getirdik. İki yıl önce Fortinet Security Fabric ile üçüncü nesil güvenlik kavramını sektöre kazandırdık. Bu sayede ortalama bir kurumsal müşterinin sahip olduğu çok sayıda farklı teknolojiyi, arayüzü, çözümü bir araya getirerek bu teknolojilerin birbirleriyle iletişim kurmasını sağladık. 5G, nesnelerin interneti, bulut gibi teknolojilerle birlikte giderek daha da genişleyen saldırı yüzeyinin tamamını kapsayan entegre ve otomatik çözümler sunarak CIO ve CSO'ların işlerini kolaylaştırdık. Bu teknoloji artık sınırları tamamen kalkmış bir ağın tamamını kapsayabiliyor. Sadece kapsamlı çözümlerle de sınırlı kalmadık. Daha verimli ve otomatik bir yapı için yapay zekadan da yararlandık. Artık daha geniş bir yüzeyde, daha fazla kapsayıcılıkla daha yoğun yapay zeka kullanımını gerçekleştirmek zorundayız. Özetle, siber saldırganlardan daha akıllı olmalıyız. İnsan zekası artık tek başına yeterli değil. Bize yardımcı olması için makinelerin gücüne ihtiyacımız var. Fortinet, geniş kapsamlı, entegre, otomatik ve yapay zeka temelli teknolojileriyle artan güvenlik zafiyetleri karşısında kurumlara ihtiyaç duydukları bütünlüklü güvenlik yaklaşımını sağlıyor."

Joe Sarno'nun ardından söz alan, Türkiye'nin BT alanındaki en güçlü kadın liderlerinden Fortinet Türkiye PUB, CIS, Bölge Başkanı Derya Aksoy ve bilişim teknolojileri sektöründe 23 yıllık deneyime sahip olan Fortinet Türkiye/CIS Ülke Müdürü Serdar Yalçın ise Fortinet Türkiye ve siber güvenliğin geleceği hakkında önemli bilgiler verdi.

Fortinet'in AR-GE çalışmalarıyla fark yarattığını vurgulayan Aksoy, "Bugün, dijital dönüşümün hız kazanmasının sebebi şirketlerin rekabette ve iş değeri yaratmada farklılaşmak istemesidir. Bu farkı yaratmak için dijital dönüşüm yolculuğu başlatan şirketlerde, güvenlik dönüşümü artık bir zorunluluk haline gelmiştir. AR-GE çalışmalarını ve sürekli inovasyonu şirket içi kültür olarak benimseyen Bu liderliğimizin bir yansıması olarak, global tarafta Fortune100 listesindeki şirketlerin yüzde 70'inin Fortinet müşterisi olduğunu belirtmek isterim. Türkiye'de 10 yıldır faaliyet gösteren Fortinet Türkiye, Fortinet'in global ölçekteki başarısının en önemli bileşenlerinden biri. Doğrudan Fortinet CTO'muza raporlayan dünya çapındaki 16 direktörden birinin Türkiye ekibimizin PUB, CIS, Teknoloji Direktörü Melih Kırkgöz olması Türkiye'deki müşterilerimiz için güçlü bir referans niteliği taşıyor" dedi.

Fortinet Türkiye Ülke Müdürü Serdar Yalçın ise Fortinet Türkiye ekosistemi hakkında bilgiler verdiği konuşmasında, Fortinet'in kurumsal güvenlik alanında Gartner tarafından lider gösterildiğini ve Gartner'ın 2018 Peer Insights Müşterilerin Tercih Ettiği Kurumsal Ağ Güvenlik Duvarları raporunda da yer aldığını belirterek şunları söyledi: "Tüm dünyada müşterilerimizin Fortinet'i tercih etmesinin ardında, Fortinet'in Security Fabric ile sağladığı otomasyon ve entegrasyona dayalı fonksiyonel özellikleri, kapsamlı vizyonu, FortiGuard Laboratuvarlarındaki inovasyon çalışmalarının ürünü olan profesyonel hizmetleri ve müşterilerine sağladığı maliyet etkinliği yer alıyor. Güvenlikte fark yaratmanın yolu maliyet odaklı düşünmeyi ve çoklu sağlayıcı ortamlarında çalışan şirketlerin sahip olduğu teknolojilerin birbirleriyle iletişim kurabilmesini sağlamaktan geçiyor. Fortinet, müşterilerinin BT altyapılarının güvenliğini artırırken, altyapıda sadeleştirmeyi ve maliyet etkin çözümler sunmayı da önceliklendiriyor."

Yapay zeka güvenlik dönüşümüne de damgasını vuruyor

Fortinet Türkiye, PUB, CIS Teknoloji Direktörü Melih Kırkgöz ise sunumunda Fortinet'in 2019 için tehdit öngörülerini paylaşarak zafiyetleri istismar eden siber saldırılar karşısında şirketlerin öngörü odaklı stratejiler benimsemesi gerektiğinin altını çizdi. Modern tehdit avı kavramına da açıklık getiren Kırkgöz, aksiyon alınabilir tehdit zekasında yeni bir çağ başladığına değinerek , yeni nesil tehdit zekasının koruma, keşif ve paylaşım olmak üzere üç perspektiften ele alındığını belirtti.

Fortinet Türkiye Teknoloji Müdürü İlker İmamoğlu ve Fortinet Sistem Mühendisi Burak Yalçın ise siber güvenlikte yapay zeka uygulamalarını ve Fortinet'in üç katmanlı, kendini sürekli geliştiren, makine öğrenme tabanlı FortiGuard AI çözümü hakkında bilgiler verdi. İmamoğlu ve Yalçın, FortiGuard AI'nın beş buçuk yıldır hiçbir insan desteğine ve veri setine gerek duymadan kendi kendine öğrenebildiğini, makine hızı ve ölçeğinde proaktif tehdit saptama sağladığını belirtti.

Fortinet Türkiye'nin alanında lider müşterilerinin siber güvenliği tartıştıkları panelle devam eden etkinlik, ölçeklenebilir veri merkezi güvenliği, güvenli LAN/WAN dönüşümü ve endüstriyel kontrol sistemleri güvenliği başlıklı oturumların ardından Kaan Sekban'ın Stand-up gösterisiyle sona erdi.