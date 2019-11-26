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Dijital Dönüşümün Yol Haritası İstanbul'da Çizilecek

Teknolojinin baş döndürücü gelişimini konu edinen Digital Impact İstanbul Digital Dönüşüm Fuarı ve Zirvesi, 28-30 Kasım tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açmaya hazırlanıyor.

26.11.2019 17:36 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:51Dijital Dönüşümün Yol Haritası İstanbul'da Çizilecek

Teknolojinin gelişimi ile günümüzde iş süreçleri ve iş yapış şekillerinde önemli değişiklikler meydana geliyor. Öyle ki, yeni dönem endüstri ve yeni nesil teknolojilerle birlikte değişen üretim algısı, geleceğin tüm teknolojilerine ışık tutmaya devam ediyor. Yeni nesil robotik teknolojisi aracılığıyla üretim faaliyetlerindeki işçi yükünün azalması ve üretim sürelerinin kısalması, Ar-Ge'ye aktarılan kaynakları ve dolayısıyla yeni nesil teknolojilerin ortaya çıkış hızını arttırıyor. Yaşanan bu dönüşümler, savunma ve havacılık sanayiini de doğal olarak etkiliyor.

Dünyadaki dijital dönüşüme ayak uydurmak için düzenlenen etkinliklere, Kasım ayında 'da gerçekleştirilecek "Digital Impact, İstanbul Digital Fuarı ve Zirvesi" de ekleniyor.

Digital Impact Fuarı "Yeni iş bağlantıları kurma, sektörün önde gelen isimleriyle bir araya gelme fırsatı sunacak.

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Birçok üst düzey firmanın katılımı ve 20 bini aşkın ziyaretçinin konuk edilmesi planlanan fuarda; finans, eğitim, sanayi, dahil olmak üzere hemen hemen tüm sektörleri etkisi altına alan dijitalleşme olgusu çerçevesinde pek çok detaya ev sahipliği yapılacak.

3 gün sürecek fuar kapsamında; endüstri 4.0 uygulamaları, e-ticarette başarıya giden yol, uçtan uca dijital dönüşüm, üretimin geleceği ve otomasyon sistemi ile üretim gibi birçok farklı konularda uzman kişiler tarafından sunumlar gerçekleştirilecek, bu alanlarda ürün ve hizmetleri olan işletmelerin ise çözümleri ziyaretçilere sunulacak.


İstanbul, Dönüşüm, Güncel

Kaynak: Bültenler

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