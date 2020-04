Dijital E3 2020 de İptal Edilmiş Olabilir

Bu sene, COVID-19 salgını dünya genelindeki bütün sektörleri vurdu ve etkileri de artmaya devam ediyor. Oyun sektöründe ise oyun fuarları ve etkinlikleri ya iptal ediliyor ya da çevrimiçi olarak düzenlenmelerine karar veriliyor. E3 2020 de iptal edilen ve dijital bir şekilde düzenlenmesi beklenen bir fuardı ama görünen o ki bu da hayal oldu.Hatırlayacağınız üzere ESA, geçtiğimiz Mart ayı içerisinde COVID-19 yayılmaya devam etmesi nedeniyle E3 2020 fuarının iptal edilmesine karar vermek zorunda kalmıştı. Yapılan duyuruda, alınan iptal kararı sonrasında, yeni duyuruları ve güncel haberleri oyunculara çevrimiçi deneyim ile ulaştırmanın yollarını araştırmaya başladıklarından da bahsedilmişti.Ancak görünen o ki bu araştırmalar herhangi bir sonuç vermemiş. Virtual Economy Podcast'ten Mike Futter, dijital E3 2020 şovu için girişimler başarısızlıkla sonuçlanmış. Dört farklı bağımsız kaynak da bu gelişmeyi onaylamış ve resmi duyurunun da önümüzdeki hafta içerisinde yapılması planlanıyormuş.More on the E3 story. The ESA apparently tried a last ditch effort to woo publishers. It apparently pitched them a couple weeks ago and was shot down. The pitch proposed partnering with a variety. of people. But there's something veeeeeery interesting about the pitch.— Mike Futter (@Futterish) April 4, 2020Ancak yine de dolaylı yoldan bir E3 2020 haftası geçireceğimize şüphe yok. Hatırlayacağınız üzere bahsi geçen geleneksel formatın iptal kararından sonra, Nintendo, Sony, Microsoft ve Ubisoft dahil birçok önemli geliştirici ve yayıncı, kendi çevrimiçi sunumları gerçekleştireceklerinin duyurusunu yapmışlardı. Tek fark ise, bu sunumları E3 2020 çatısı altında gerçekleştirilmeyecek oluşu. Bu da haliyle bir E3 fuarının sorgulanmasına neden oluyor. Sizin de gördüğünüz gibi büyük yayıncılar, bünyelerindeki oyunları pazarlamak için kendi sunumlarını bağımsız olarak gerçekleştirebiliyorlar. Muhtemelen bu yüzden dijital E3 2020 konusunda mutlu sona ulaşılamadı. ESA resmi duyuruyu yaptığında, daha fazla şey öğreneceğimize şüphe yok.E3 2021 tarihleri duyuruldu!E3 2020 iptal edildi ama ESA önümüzdeki sene E3 2021 ile yola devam etmeyi düşünüyor. Organizatör tarafından ortaklar ile yapılan duyuruya göre, gelecek senenin fuarı 15 - 17 Haziran 2021 tarihleri arasında ve yine Los Angeles Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Dahası ise, bu fuarın yeni bir soluk getirmesi planlanıyor. Ne var ki şimdilik herhangi bir detay sunulmuş değil.

Kaynak: Tamindir