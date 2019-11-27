Dijital Fabrikaların temeli Bursa'da atılıyor

Metal İşleme Teknolojileri, Saç İşleme Teknolojileri ve Otomasyon Fuarlarını tek çatı altında buluşturan BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları, 28 Kasım – 1 Aralık tarihleri arasında Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. 21 ülkeden 372 firma ve firma temsilciliğinin katılımı ile 7 salonda 40 bin m2 kapalı alanda gerçekleşecek organizasyon, 65 ülkeden 40 binden fazla profesyonel ziyaretçi ve 1 milyar TL'lik ticaret hacmi hedefliyor.

Nesnelerin interneti ile beraber üretim süreci yeniden yaratılıyor. Sanayide itici güç görevini üstlenen dijital dönüşüm, büyük küçük tüm işletmelerin geleceğe hızlı ve kolay bir şekilde uyum sağlamasında önemli rol oynuyor. Bu kapsamda en son teknoloji inovasyon harikası ürünlerin sergileneceği 'BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları' bu dönüşümün en güzel örneklerine ev sahipliği yapacak. Makine yapan makinelerin fuarı olarak adlandırılan organizasyon, Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından, Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) işbirliğinde, KOSGEB ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile 28 Kasım – 1 Aralık tarihleri arasında Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

İnsanlarla çalışan robot kollardan 3 boyutlu yazıcı ve tarayıcılara, fiber lazer optik kesim makinesinden cnc tezgâhlara kadar geniş ürün grubu ile ziyaretçilere her ihtiyaca yönelik çözümler sunan fuar ile birlikte makine sektörünün nabzı 4 gün boyunca Bursa'da atacak.

YERLİ MAKİNENİN GÜCÜNÜ GÖSTERECEK

Sahip olduğu yüksek katma değer oranı ile ekonomi için önemli bir sektör olan makine imalat sektörünün tüm paydaşlarının Bursa'da buluşacağını belirten Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, "Oluşturduğumuz uluslararası platform ile sektördeki gelişmeleri yakından incelemek ve yerli makine üretimin gücünü görmek isteyenler için bir fırsat niteliğinde.Endüstri 4.0 ile sanayide gerçekleşen dijital atılımlar işletmelerin rekabet gücünü arttırırken ülke ekonomisine de önemli katkılar sunuyor. Fuarlarımız da sektördeki teknolojik gelişmeler ile birlikte gerçekleşen son örnekler sergileniyor. Fuarımız, katılımcılarımızın yüzde 80'i yerli ve ihracatçı firmaları olması özelliği ile de diğer makine fuarlarından farkını ortaya koyuyor. Fuar süresince gerçekleşecek ticari faaliyetler ile ülke ve bölge ekonomisine katma değer sağlanacak" ifadelerini kullandı.

SEKTÖRLERİN İHRACAT ODAKLI BÜYÜMESİNE KATKI SAĞLIYORUZ

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa iş dünyası olarak 'Bursa Büyürse Türkiye Büyür' inancıyla çalışmayı sürdürdüklerini ifade etti. Bursa'nın Türkiye'nin toplam ihracatındaki payının yüzde 10 olduğunu kaydeden Başkan Burkay, BTSO'nun projelerinin de katkısıyla son 6 yılda Bursa ekonomisine 1.300'ün üzerinde yeni ihracatçı kazandırdıklarının altını çizdi. İbrahim Burkay, "Ortak aklın gücüyle Bursa'yı geleceğe hazırlamak için çalışmaya devam ediyoruz. Makine ve metal sektörlerimiz de kent ve ülke ekonomimizin lokomotif sektörler arasında yer alıyor. BTSO olarak sektörlerimize ivme kazandırmak amacıyla önemli projeleri hayata geçirdik. Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle raylı sistemler, uzay havacılık ve savunma, kompozit, makine ve otomotiv sektörlerine yönelik UR-GE projeleri yürütüyoruz. UR-GE projelerimiz kapsamında 150'yi aşkın firmamıza 114 milyon TL'lik kaynaktan faydalanma imkanı sağladık. BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları yeni nesil teknolojilerin görücüye çıkacağı önemli bir organizasyon. Ülke ekonomisi için stratejik önem taşıyan sektörlerin buluşacağı fuarın Bursa ve sektör için hayırlı olmasını diliyorum. 40 binden fazla kişinin ziyaret etmesi beklenen fuarların 1 Milyar TL'lik ticaret hacmi oluşturması hedefleniyor. Fuarlar şehri Bursa, BUMATECH ile ülkemizin ve dünyanın farklı yerlerinden birçok ziyaretçiyi ağırlayacak. Fuar süresince önemli iş bağlantıları kurulacak. Bu yıl ilk kez BUMATECH ismiyle düzenlenecek fuarların sektörlerimiz ve şehrimiz için hayırlı olmasını diliyor, katılan tüm firmalara bereketli işler temenni ediyorum" dedi.

BURSA'NIN MARKA DEĞERİ TARTIŞILAMAZ

TİAD olarak gelişime öncelik verip sektörümüzü ileriye taşıyacağına inandığımız ihtisas fuarlarını hep desteklediklerini dile getiren Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Varlık, "Desteklemeye de devam edeceğiz. Bursa, taşıdığı vizyoner potansiyel gereği bilhassa TİAD üyeleri için ayrıcalıklı bir şehir. Zira Bursa, özellikle yerli üreticilerinin dünya standartlarında hizmet verdiği bir imalat kenti ve "Made in Turkey" gururunu yaşatan pek çok sanayi üreticisini bünyesinde barındıran bir şehir… Haliyle sanayiden bahsedilince Bursa'nın yüksek marka değeri tartışılamaz. Bugüne kadar Bursa Endüstri Zirvesi adı altında gerçekleşen fuar, 2019'un son çeyreğine BUMATECH olarak hareket getirecek. TİAD, BUMATECH'te hem üyelerinin hem de bölge sanayicisinin yanında yer almaktan gurur duyuyor" dedi.

MAKİNE İMALATÇILARININ BULUŞMA NOKTASI

Fuar hakkında açıklamalarda bulunan Makine İmalatçıları Birliği Genel Sekreteri Sefa Sadık Aytekin "Makine İmalat sektörünün kalbi konumundaki Bursa, 2018 yılında makine ihracatı konusunda Türkiye genelindeki yüzde 13'lük payı ile 2. sıradadır. Bu fuara 36 üyesi ile birlikte katılım gösteren imalatçı firmalarımızın buluşma noktası MİB sektörün önem verdiği fuarlara destek vermekten gurur duymaktadır. 2019 yılında, yüzde 5 büyümesi hedeflenen toplam makine ihracatımız 18 milyar dolara yaklaşırken, Metal İşleme sektörünün en önemli oyuncularına ev sahipliği yapan Bursa'nın da ihracat konusundaki hedefleri ülkemiz makine sanayi ile paralel şekilde ilerlemektedir. Makine konusunda sürekli olarak artan ihracatımızın ve azalan ithalatımız sektörün gücünü bu yıl bize daha iyi gösterecektir.40 bin metrekare alanda açılan fuarın en önemli oyuncusu ziyaretçilerimizi en iyi şekilde ağırlamak, hem marka haline gelmiş, dünya çapında bilinen makinelerimizi göstermek hem de geçmişten gelen ve çok eski zamanlara dayanan kültürümüzü tanıtmak için büyük bir fırsat olarak görmemiz gereken BUMATECH'in başarılı bir şekilde geçeceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

MAKİNE SEKTÖRÜ BURSA'DA BULUŞUYOR

BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları'nda, TÜYAP'ın yurtdışı ofislerinin çalışmaları ile Afganistan, Almanya, Arnavutluk, Azerbaycan, Bangledeş, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna - Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Çin, Etiyopya, Fas, Filistin, Fransa, Gambia, Gana,Gürcistan, Hindistan, Hollanda, Irak, İngiltere, İran, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, Katar, Kazakistan, Kenya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Kosova, Kuveyt, Letonya, Libya, Lübnan, Macaristan, Makedonya, Malta, Mısır, Moldova, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Polonya, Romanya, Rusya, Senegal, Sırbistan, Slovenya, Suudi Arabistan, Tayvand, Tunus, Türkmenistan, Uganda, Ukrayna, Umman, Ürdün, Yemenve Yunanistan'dan organize edilen iş insanları ağırlanacak.Yurt içinden 40'dan fazla sanayi şehrinden gelecek heyetlerin de dahil olması ile oluşacak platformda dört gün boyunca gerçekleşecek iş bağlantıları, katılımcı firmaların yeni pazarlara açılması için büyük fırsatlar sunarken aynı zamanda istihdam anlamında da avantajlar sağlayacaktır.