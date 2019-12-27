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Dijital Gösterim Merkezi'ndeki Ara Güler sergisine yoğun ilgi

İletişim Başkanlığı tarafından 23 Aralık'ta Taksim Meydanı'ndaki Dijital Gösterim Merkezi'nde açılan "Ara Güler Dijital Fotoğraf Sergisi"ni binlerce kişi ziyaret etti. 23 Aralık'ta açılan sergi, günde 2 bin 500'den fazla sanatseveri ağırladı.

27.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:42 Dijital Gösterim Merkezi'ndeki Ara Güler sergisine yoğun ilgi

İletişim Başkanlığı tarafından dünyaca ünlü, usta fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in hayatı ve çektiği fotoğrafların yer aldığı "Ara Güler Dijital Fotoğraf Sergisi" 23 'ta gösterime açıldı. Tüm dünyaya mâl olmuş yüzlerce ismi fotoğraflayan ve çektiği her kareye bir hikâye ve anlam yüklemeyi başaran, 'de yayımlanan "Photography Annual Antolojisi" nde dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısından biri olarak tanımlanan Ara Güler'in eserlerinin yer aldığı sergiyi binlerce kişi ziyaret etti. 23 Aralık'ta kapılarını açan sergiye öğrencilerin yoğun ilgisi olurken, günde 2 bin 500'den fazla sanatsever ağırlandı.

29 ARALIK PAZAR GÜNÜNE KADAR ÜCRETSİZ ZİYARET EDİLEBİLECEK

Güler'in birbirinden dikkat çeken fotoğraf kareleri, dijital hologramlar ve üç boyutlu görseller eşliğinde sergilenen fotoğraflar, ziyaretçilerin beğenisine sunulmaya devam ediyor. Ünlü sanatçıların, politikacıların portreleri, dini mekânlar, ritüeller, Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından çeşitli fotoğraflar ile Güler'in aile, çocukluk ve gençlik fotoğraflarının yanı sıra dünyanın çeşitli bölgelerinden doğa fotoğraflarına yer verilen sergi, 29 Aralık Pazar gününe kadar 11.00-22.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek.


Ara Güler, İngiltere, Aralık, Güncel

Kaynak: Bültenler

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