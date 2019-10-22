Dijital hastaneler ve robot hekimler çok yakında!

Dijital hastane kavramının sağlık sektörünün tüm dinamiklerini pozitif anlamda etkileyen bir güce sahip olduğunu belirten Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği (SASDER) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sermet Gün Erdem, "Bilim kurgu filmlerindeki dijital hastaneler, robot hekimler ve sağlık hizmetlerinde yapay zeka uygulamaları çok yakın zamanda hayatımızın içinde olacak" dedi.

"Sağlıkta dijitalleşme en fazla Türkiye'de"

"Sağlık kurumlarında dijitalleşme sürecini ve seviyesini uluslararası standartlara göre ölçerek akredite eden 'HIMSS EMRAM" derecelendirme ölçeğine göre geçtiğimiz yıl Türkiye,164 hastane ile Avrupa'nın en başarılı ülkesi oldu" diyen Erdem, Almanya, İspanya ve İtalya'da toplam 16 adet 6. Seviye hastane bulunurken, Türkiye 163 adet 6. seviye ve 1 adet 7. seviye hastane ile Avrupa toplamının önüne geçti. Mayıs ayı itibarıyla HIMSS EMRAM derecelendirmelerinde ise Türkiye, 2 hastane ile 'seviye 7' ve 164 hastane ile 'seviye 6' olmak üzere toplam 166 kağıtsız hastane ile tüm Avrupa ülkelerini geride bıraktı. Sağlıkta dijital dönüşümdeki başarısı ile uluslararası alanda marka değerini yükselten Türkiye, sağlık alanında dünyanın örnek aldığı başarılara imza atıyor" dedi.

"Türkiye'nin sağlığı dijitalleşme oranı yüzde 20 seviyesine ulaştı"

Türkiye ekonomisinin 2023 hedeflerine ulaşmasında "dijitalleşme" kavramının önemine değinen Erdem, "Türkiye'nin sağlıkta dijitalleşme başarısı ve tecrübesi her geçen gün gelişim gösteriyor. Sağlık sektöründeki dijitalleşme oranı yüzde 20 seviyelerine ulaştı. Bu başarı ile 2023 yılında ulaşılması hedeflenen 20 milyar dolar gelire daha hızlı ulaşabileceğiz" dedi.

"Sürdürülebilirlik ve dijitalleşme konularını masaya yatıracağız"

Türkiye'nin sağlık alanında dijitalleşme seviyesini en üst noktalara taşıdıklarını vurgulayan Erdem, " Ülke olarak sağlık sektöründeki dijital dönüşüm çalışmalarıyla tüm dikkatleri üzerimize çekiyoruz. SASDER olarak, teknolojiyi yakından takip ediyor ve gelişen teknolojilere hızlı ayak uyduruyoruz. Biz de bu yıl 14 – 17 Kasım tarihleri arasında Antalya'da 7'ncisini düzenleyeceğimiz kongremizin ana temasını da sürdürülebilirlik ve dijitalleşme olarak belirledik. Gerçekleştireceğimiz 7'nci Ulusal Kongremizde, dijital sağlığın ve bu alanda geliştirilen yapay zeka uygulamalarını, Big Data ve hayatımıza getirdiklerini ve geleceğin hastane mimarileri gibi pek çok konuyu sağlık sektörünün karar vericileri ile birlikte ele alacağız."