"Kadının dijital dünyaya yön veren duruşunu herkese duyurmak ve bu dünyadaki dinamikleri değerlendirmek" için çalışmalarını sürdüren Dijital Topuklar Platformu, bu yılki zirvesini "Cüret Et" temasıyla 1 Kasım'da, İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Kampüsü'nde gerçekleştirecek.

Dijital dönüşümün ortasındaki kadınların kişisel yolculuk öykülerindeki cesaretlerinden ilham alan "Cüret Et" teması, kadınları seslerini çıkarmaya, harekete geçmeye, fark yaratmaya, yas tutmaya, konfor alanlarını dönüştürmeye, en önemlisi kendileri gibi olma cüretini göstermeye çağırıyor.

DIJITAL TOPUKLAR 2019'DA İLHAM VERECEK KONUŞMACILAR

Her yıl Türkiye'nin farklı şehirlerinden katılımcılarla gerçekleşen ilk ve tek dijital kadın zirvesi Dijital Topuklar, kadınların seslerini duyurmalarına fırsat veren bir platform olma amacıyla, dijital ortamda üretimler yapan kadınları, markaları ve kadına dair içerikleri takip eden herkesi bir araya getiriyor. Kadını ilgilendiren her konuda alan açmayı hedefleyen, bireysel ve kurumsal katılımcıları tüm gün sürecek panel ve söyleşileri dinlemeye davet eden zirvede, bu yıl da çok güçlü konuşmacılar yer alacak.

Bu yıl 4.sü gerçekleştirilecek Dijital Topuklar Zirvesi'nin konuşmacıları şöyle: Amerikalı ses terapisti Robert Sussuma, Zeynep'in Harikalar Diyarı hesabının sahibi Instagram fenomeni Zeynep Girgin Kalelioğlu, Storytel Ülke Müdürü Berk İmamoğlu, Mindfullness Eğitmeni Sepin İnceer, yazar Dilâra Gürcü, Psikiyatr Arzu Erkan Yüce, gazeteci Melis Alphan, Erkek Kanalı'ndan Jaki Baruh, fotoğraf sanatçısı Dilan Bozyel, Afrika'daki köle çocukları kurtaran Şimdi Derneği'nden Sezi Kalkavan, Müslüman-Feminist kadınları temsil eden Havle Kadın Derneği'nden Selma Şirin, gazeteci Fatoş Karahasan, danışman ve yönetici Murat Yeşildere, bağımsız radyocu ve stand-up'çı Ayça Şen.