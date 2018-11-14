Dijital Mevduatta Yeni Dönem!

Şubeye gitmeden kolayca açılan, masrafsız ve yüksek faizli Dijital Mevduat Hesabı ile Burgan Bank yeni dönemde adından çok söz ettirecek.

Hoş Geldin faizleri ile sadece 3 ay yüksek mevduat faizi oranlarından faydalanabilen banka müşterilerine Burgan Bank'tan müjde geldi. Burgan Bank vadeli mevduat hesabı ile, bakiyeniz 1.000 TL*'nin altında olsa bile, her zaman özel bankacılık oranlarına yaklaşan faiz oranları vermeyi vadediyor ve dijital müşterilerine %25,50*'ye varan faiz oranları sunuyor!

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Avantajlar Bitmiyor!

Burgan Bank Dijital Mevduat hesabı sahipleri yapacakları para transferleri için masraf ödemiyorlar! Yüksek faiz oranları ve %100 masrafsız bankacılık anlayışı ile Burgan Dijital, internet üzerinden bankacılık işlemleri yapanların dikkatini çekiyor.

Müşteri olmanız için kapınıza geliyorlar!

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Burgan Bank Grubu Hakkında

KIPCO Grubu'nun (Kuwait Projects Company ) bir iştiraki olarak 1977 yılında kurulan Burgan Bank, toplam aktif büyüklüğüne göre Kuveyt'in ikinci büyük ticari bankasıdır. Özellikle kurumsal müşterilere ve finansal kurumlara odaklanmış olan Burgan Bank, aynı zamanda bireysel ve özel bankacılık alanlarında büyüyen bir markadır.

Burgan Bank, çoğunluk hissesine sahip olduğu iştirakleri; Gulf Bank Algeria (Cezayir), Bank of Baghdad (Irak ve Lübnan), Tunis International Bank (Tunus) ve hisselerinin tamamına sahip olduğu Burgan Bank Türkiye ile MENAT (Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye) bölgesinin en büyük şube ağına sahip bankalarından biridir. Ayrıca, Birleşip Arap Emirliklerinde faaliyet gösteren kurumsal ofisi 'Burgan Financial Services Limited' ile çeşitli finansman olanaklarına katılım imkanı sağlamaktadır. Yaygın gelir tabanı, çeşitlendirilmiş fonlama kaynakları ve güçlü sermaye yapısı sayesinde performansını sürekli geliştiren Burgan Bank, ileri teknolojiye sahip alt yapısı ile sunduğu hizmet ve ürün gamıyla yerel piyasada olduğu kadar MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) bölgesinde de öncü konumdadır.

Burgan Bank Türkiye

Burgan Bank 21 Aralık 2012 tarihinde, Eurobank ve Tekfen Holding'e ait olan hisseleri satın alarak %99,26 payla ana hissedar olmuş, Banka'nın unvanı 28 Ocak 2013 tarihinden itibaren Burgan Bank A.Ş. olarak değişmiştir.

Burgan Bank Türkiye bugün, 16 ilde önemli sanayi ve ticaret bölgelerine yayılmış 41 şubesiyle, müşterilerinin «çözüm ortağı» olarak hizmet sunmaktadır. Doğruluk ve güvenilirlik başta olmak üzere, bankacılık etik ilkelerine bağlı olarak faaliyetlerine devam ederken, istikrarı ve kaliteyi ön planda tutarak, müşterileriyle uzun soluklu ilişkiler kurmayı hedeflemektedir.

Burgan Bank Türkiye, dünyanın yükselen merkezi MENA bölgesini yakından tanıyan ve dinamiklerini iyi bilen ana hissedarı ile birlikte müşteri hedeflerini bankacılık faaliyetlerinin merkezine koyarak, "size odaklı bankacılık anlayışı" ile hareket etmektedir. Kurumsal, ticari, perakende bankacılık segmentlerinde geniş bir müşteri kitlesi bulunan Banka, finansal kiralama (Burgan Leasing) ve yatırım bankacılığı hizmetlerinde (Burgan Yatırım)faaliyet gösteren iştirak şirketleri ile de sinerjik bir işbirliği içinde hizmet vermektedir.

*32-91 gün arası, 499-250.000 TL mevduatlar için verilecek yıllık ve brüt faiz oranı %25,50'dir. Oranlarımız piyasa şartlarına göre değişiklik göstermekte olup, web sitemiz üzerinden her zaman avantajlı faiz oranlarımızı takip edebilirsiniz.