Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Dijital nesnelerle fazla temas iş kazalarına davetiye çıkartıyor - Haberler

Dijital nesnelerle fazla temas iş kazalarına davetiye çıkartıyor

Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, Gaziantep ve Kayseri'de yaptıkları araştırmanın, dijital nesnelerle 3 saat ve üzerinde temas halinde olan fabrika işçilerinde performans düşüklüğü ve dikkat eksikliği sorunlarını ortaya koyduğunu bildirdi.

22.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 22.03.2020 12:04
Dijital nesnelerle fazla temas iş kazalarına davetiye çıkartıyor
Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, Gaziantep ve Kayseri 'de yaptıkları araştırmanın, dijital nesnelerle 3 saat ve üzerinde temas halinde olan fabrika işçilerinde performans düşüklüğü ve dikkat eksikliği sorunlarını ortaya koyduğunu bildirdi.
Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi de olan Prof. Dr. Dilci, AA muhabirine, dijital yaşam kültürü ve dijital nesnelerle temasın hayatın her alanında olduğunu söyledi.
Dijital nesnelere temasın günlük yaşama etkileriyle ilgili dünyanın değişik yerlerinde de çalışmalar yapıldığını belirten Dilci, çalışmalara göre belirli bir oranda performans düşüklüğü yaşandığını, insan ilişkilerine, beden ve ruh sağlığına olumsuz etkisi yönünde sonuçlar alındığının görüldüğünü ifade etti.
Araştırma Gaziantep ve Kayseri'de 842 fabrika işçisi üzerinde yapıldı
Türkiye'de de bu yönde bir çalışma yaptıklarını aktaran Dilci, Kayseri'de 472, Gaziantep'de 370 olmak üzere 842 fabrika işçisinin dijital nesnelerle temasını, bağımlılıkla ilgili tespit ve tedaviye dönük bilgiler veren dijitanaliz tekniğiyle araştırdıklarını söyledi.
Random (rastgele) yöntemiyle belirledikleri fabrika işçileri üzerinde yapılan araştırma hakkında bilgi veren Dilci, şunları kaydetti:
"Çalışma sonucuna göre, günlük akşam evinde ya da dinlenme saatinde 3 saatin üzerinde dijital nesnelere temas eden işçilerimizin yüzde 27,9'u performans düşüklüğü yaşamaktadırlar. Yani üretim adına kendilerini üretkenlik noktasında yetersiz hissetmektedirler. Bu anlamda yüzde 19,6 oranında işçimiz de dürtüsel bozukluk dediğimiz, yerinde duramamak şeklinde aceleci davranıyorlar. Yine işçilerimizin yüzde 37,2'si ciddi anlamda sağlıksız iletişim kuruyor. Yani jest ve beden dili olarak mimiklerde sağlıklı ve amacına uygun bir temas söz konusu değil. Gergin, öfkeli ya da 'meşguliyetimi neden bozuyorsunuz' ibarelerinde davranımlara yöneldiklerini görüyoruz."
"Dijital nesnelerle fazla temas, dikkat eksikliğine neden oluyor"
Dilci, dijital nesnelerle fazla temas süresinin normal yaşantıda davranım ve iletişim bozukluğuna sebebiyet verdiğini vurguladı.
İş kazalarının yüzde 82'sinin dikkat eksikliğinden kaynaklandığını ifade eden Dilci, "Bu yönde yapılan çalışmalarda da dijital nesnelerle temas bilinç bulanıklığı ve uyku bozukluğunun arkasından gündelik iş hayatı esnasında da bir dikkat eksikliğine neden olmaktadır. Dikkat eksikliği yaşayan kişiler yüzde 13,2 oranında ama bu ciddi bir oran." dedi.
Gerek yaşam kalitesi gerekse üretim odaklı performans ve çalışma ortamı iklimi adına işçilerin yüzde 25'inde iş memnuniyetsizliği ve verim düşüklüğüne bağlı olumsuz bir durumla karşı karşıya olunduğunu aktaran Dilci, İsveç'te bu oranın yüzde 33 seviyesinde olduğunu dile getirdi.
"Dijital bağımlılık iş gücü verimini düşürmektedir"
Özellikle riskli iş grubunda çalışanlara çeşitli uyarılarda da bulunan Dilci, "Dijital bağımlılık ya da dijital nesneleri kullanım bozukluğu iş gücü verimini düşürmektedir. Yine dikkat eksikliğine bağlı iş kazaları ve iş ortamında üretilen ürünlerin niteliği ve kalitesine bir şekilde yansıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler : Gaziantep, Kayseri, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

İçişleri Bakanlığı’nın yasağı ilk günden delindi! Yaşlılar sokaklarda Haberler
İçişleri Bakanlığı'nın yasağı ilk günden delindi! Yaşlılar sokaklarda
Erzurum’dan yaşlıların evden çıkmaması için alkış toplayan önlem Haberler
Erzurum'dan yaşlıların evden çıkmaması için alkış toplayan önlem
Cumhurbaşkanlığı, ’En az virüs kadar tehlikeli’ deyip uyardı: Yapmayın Haberler
Cumhurbaşkanlığı, "En az virüs kadar tehlikeli" deyip uyardı: Yapmayın
’Evden çıkmayın’ uyarısına uymayan yaşlı adamdan güldüren savunma Haberler
"Evden çıkmayın" uyarısına uymayan yaşlı adamdan güldüren savunma
’Evde kalın’ uyarıları kar etmedi! Balıkçılar tarihi köprüye akın etti Haberler
"Evde kalın" uyarıları kar etmedi! Balıkçılar tarihi köprüye akın etti
Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye’nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz? Haberler
Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz?
Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu Haberler
Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor Haberler
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor

Son Dakika Güncel Haberleri

Afyonkarahisar'da patates ekim sezonu başladı - Haber Hırvatistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem - Haber Koronavirüs endişesi nedeniyle 60 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını belediye ekipleri karşılıyor - Haber Tekirdağ'dan kısa kısa - Haber İHH, koronavirüs nedeniyle ramazan yardımlarına erken başlayacak - Haber Koronavirüs tedavisinde sıtma ilacı "Klorokin" kullanılacak - Haberler Son dakika: Cumhurbaşkanlığı, "En az virüs kadar tehlikeli" deyip uyardı: Yapmayın - Haber Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz? - Haber "Evden çıkmayın" uyarısına kulak asmayan adam: Evde otura otura karımla kavga ettik - Haber İçişleri Bakanlığı'nın yasağı ilk kez çiğnendi! Yaşlılar tekrardan sokaklarda - Haber Olta balıkçıları koronavirüse rağmen soluğu Tarihi Galata Köprüsü'nde aldı - Haber
Loading